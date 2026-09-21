Maroc: VIDÉO ▶️ «Diwan Al Mowatin» - L'USFP inaugure une ère inédite de démocratie participative et numérique à Mohammedia

À l'heure où le paysage politique national cherche de nouveaux souffles pour retisser le lien de confiance avec les citoyens, l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) franchit un cap décisif en matière d'innovation démocratique. Le parti de la Rose a ainsi levé le voile sur une initiative pionnière et disruptive : « Diwan Al Mowatin ». Présentée comme la première plateforme numérique interactive de cette envergure à l'échelle nationale, cette initiative s'implante initialement dans la province de Mohammedia pour y redéfinir les contours de la participation civique et de la redevabilité politique.

En fondant ce projet sur le principe selon lequel « le citoyen est porteur d'une voix souveraine », l'USFP entend répondre à une aspiration profonde de la société : dépasser la simple consultation électorale périodique pour instaurer un dialogue permanent, direct et constructif entre les électeurs et leurs représentants. Trop souvent cantonnés au rôle passif d'électeurs, les habitants de Mohammedia et de ses communes adjacentes se voient désormais conférer un véritable pouvoir d'interpellation, s'apparentant aux prérogatives d'un élu.

Sur le plan technique et opérationnel, la plateforme a été conçue pour allier rigueur institutionnelle et accessibilité absolue. Son architecture numérique s'articule autour d'un parcours fluide, débutant par l'authentification sécurisée de l'usager et son rattachement précis à sa commune de résidence. Une fois cette étape franchie, le citoyen peut exposer sa problématique en la rattachant à des secteurs clés, tels que la santé de proximité, les infrastructures de transport, la qualité de l'enseignement, l'environnement, l'urbanisme ou l'emploi.

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Là où « Diwan Al Mowatin » se distingue radicalement des traditionnels registres de doléances, c'est dans la chaîne de traitement et de suivi institutionnel qui est promise aux requêtes. La plateforme ne se contente pas d'enregistrer des plaintes virtuelles ; elle constitue un véritable incubateur de solutions. Les dossiers validés et structurés ont vocation à être convertis, selon leur nature, en questions écrites ou orales adressées au gouvernement, en initiatives de plaid auprès des opérateurs du secteur public, ou encore en requêtes formelles en vue de rencontres directes avec les parlementaires ittihadis.

Cette démarche audacieuse, dont le lancement effectif est programmé pour la mi-octobre, illustre la volonté de l'USFP de matérialiser son slogan de campagne à travers des outils concrets. En dotant les citoyens de Mohammedia de cet instrument de démocratie directe, le parti démontre que la modernisation de la vie politique passe impérativement par l'appropriation citoyenne des outils numériques, faisant ainsi écho aux exigences légitimes de transparence, d'efficacité et de proximité active.