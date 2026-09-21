Maroc: Tanger-Assilah - Les candidats USFP reçoivent le soutien officiel du Syndicat national des commerçants et professionnels

À l'approche des échéances électorales, la dynamique de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) s'enrichit d'un nouveau soutien de poids. Le bureau provincial du Syndicat national des commerçants et professionnels (SNCP) de Tanger-Assilah a officiellement annoncé son appui et son soutien indéfectible à Abdelkader Bentahar, candidat de l'USFP dans la circonscription d'Assilah, ainsi qu'à Manal Ezzaher, tête de liste régionale.

Dans un communiqué publié à cette occasion, le syndicat a souligné que cette prise de position découle de sa responsabilité historique et syndicale dans la défense des intérêts matériels et moraux des commerçants et des professionnels. Elle traduit également sa volonté constante de peser positivement sur la vie publique et de renforcer la place des préoccupations du secteur dans le débat politique et institutionnel.

La section provinciale a précisé que ce choix stratégique repose sur une conviction profonde : il s'agit de soutenir et d'accompagner les candidats qui font de l'amélioration des conditions économiques et sociales des commerçants, de la revalorisation de leurs métiers et de la modernisation de leurs conditions d'exercice une priorité absolue de leur action politique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le syndicat a en outre rappelé que cet appui s'inscrit pleinement dans le cadre de l'exercice de son droit constitutionnel légitime d'exprimer ses orientations et ses choix démocratiques. À l'heure où se profile ce rendez-vous électoral déterminant, le SNCP a lancé un appel vibrant à l'ensemble des professionnels pour une participation massive, consciente et responsable, à même de servir les intérêts de Tanger-Assilah et de garantir un avenir prospère aux commerçants de la région.