Maroc: L'estime du monde, le choix du peuple

Cinq continents, en pleine campagne électorale, viennent de rappeler à l'Union socialiste des forces populaires qu'il n'est pas seul dans son combat pour le progrès, la liberté et la dignité. De l'Internationale socialiste, foyer politique naturel du parti depuis des décennies, et de La COPPPAL (Conférence permanente des partis politiques d'Amérique latine et des Caraïbes), des messages de soutien lui sont parvenus. Des partis progressistes et des forces démocratiques du monde arabe, de l'Atlantique au Golfe, lui ont adressé salut et considération.

Et de Palestine. De l'ensemble du spectre national palestinien, au premier rang duquel le mouvement Fatah et le Front de la lutte populaire palestinien, des messages de solidarité sont arrivés à l'USFP alors qu'elle mène une bataille électorale, et qu'eux mènent la bataille de leur existence même. C'est la Palestine que l'USFP dit connaître, celle qui vit assiégée sans jamais oublier ses amis. Driss Lachguar l'a formulé sans détour devant les militants : «La Palestine n'est pas un chiffre dans notre programme, la Palestine est au coeur de notre identité ittihadie, et elle n'en sortira jamais».

Plus à l'est, depuis l'Inde, du prestigieux Parti du Congrès National - figure de proue historique de la libération nationale - est venu un message rappelant que les luttes des peuples pour la dignité et la justice sociale sont indivisibles, par-delà les immensités géographiques qui les séparent.

Parmi ces témoignages, un message revêt une portée symbolique majeure : l'élan de solidarité manifesté par l'Union internationale de la jeunesse socialiste (IUSY) à l'endroit des candidats de la Jeunesse ittihadie. Plus qu'une simple marque de soutien, cette adresse directe réaffirme avec éclat une vérité fondamentale : loin d'être un simple appendice du parti, la Jeunesse ittihadie en constitue la véritable avant-garde, résolument postée en premières lignes de cette bataille décisive.

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Ces messages ne sont pas des courtoisies protocolaires que l'on classe et que l'on oublie. Ils constituent un témoignage, celui qu'à travers le monde, l'Union socialiste des forces populaires demeure connu pour ses positions, non pour ses intérêts. C'est une responsabilité qui engage le parti autant qu'elle l'honore.

Et il faut le dire clairement : un parti qui reçoit une telle solidarité, venue des cinq continents, ne l'obtient pas par hasard. La confiance que lui accordent ses amis à l'étranger trouve sa source dans celle que lui accordent, depuis des décennies, les Marocaines et les Marocains à l'intérieur du pays. Cette confiance ne se préserve que par le programme, par le travail de terrain, et par la fidélité aux principes, et c'est précisément ce à quoi l'USFP s'astreint depuis les prémices de l'action progressiste au Maroc.