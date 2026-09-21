Comores: Une activité de ramassage des déchets pointe la défaillance du système de collecte

Aux Comores, les opérations de nettoyage du littoral se multiplient, mais les déchets reviennent souvent quelques jours plus tard. À Iconi, associations, ministère de l'Environnement, pêcheurs et habitants se sont mobilisés à l'occasion de la Journée mondiale du nettoyage, dimanche 20 septembre.

Sur la plage Ikoju Ibambouba d'Iconi, non loin de Moroni, la capitale des Comores, les différents acteurs s'affairent pour nettoyer le littoral jonché de bouteilles en plastique, de tissus, de ferraille... Mais une fois les déchets ramassés, une difficulté très concrète se pose : les défenseurs de l'environnement ne disposent pas d'endroit identifié pour déposer les déchets.

« Pour l'instant, nous sommes dans des discussions avec des responsables de l'État et de notre localité pour prendre des mesures et pour qu'ils nous donnent des endroits, parce que c'est là où il y a le problème », explique Mhoma Mnahoula Saindou secrétaire général de l'Union des jeunes de Mtsamboutsini.

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Dans plusieurs communes, des dispositifs de collecte existent déjà. Ce qui n'est pas le cas partout. Entre ramassage, stockage et traitement, plusieurs maillons restent défaillants et compliquent encore la lutte contre la pollution du littoral. « Les déchets reviennent parce que la problématique des déchets c'est une chaîne de valeur », développe Salima Hamada, coordinatrice du projet Adaptation basée sur les écosystèmes. « Il faut avoir un bon système de collecte des déchets. Il faut les entreposer dans des décharges. Nous n'avons pas encore un système proprement dit de gestion des déchets. Il y a des initiatives qui sont prises par les communes, mais la collecte n'est pas suffisante », regrette-t-elle.

À Iconi, la coopérative des pêcheurs récupère les déchets plastiques qui seront recyclés par une entreprise, mais rien n'est prévu pour les autres types de déchets. Si aujourd'hui les déchets ont été jetés dans la décharge d'Itsundzu, située à plusieurs kilomètres d'Iconi, cette action met surtout en lumière les limites de la gestion des déchets dans l'archipel.