Maroc: Souveraineté hydrique et énergétique - Le plan stratégique de l'USFP pour le Royaume de 2035

Dans son programme électoral, l'Union socialiste des forces populaires consacre l'un de ses engagements à l'eau et à l'énergie, deux dossiers que le parti considère désormais parmi les plus grands défis stratégiques du pays, dans un contexte de sécheresses successives, de demande croissante et d'accélération des effets du changement climatique.

Le programme en fait deux piliers de la souveraineté nationale, deux moteurs du développement économique et deux garants de la sécurité alimentaire, tout en insistant sur la préservation des ressources pour les générations à venir. Six volets structurent cette ambition, de la sécurité hydrique jusqu'à la gouvernance environnementale, en passant par l'économie circulaire de l'eau, la souveraineté énergétique, la transition équitable et la protection des ressources naturelles.

Sans attendre la prochaine sécheresse

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Le premier engagement s'attaque directement à la vulnérabilité hydrique du pays. Accélération de la réalisation des stations de dessalement d'eau de mer, avec priorité aux zones côtières en déficit, raccordement de ces stations à des projets d'énergie renouvelable pour réduire leur coût de production, poursuite de la construction de grands, moyens et petits barrages, accélération des projets d'interconnexion entre bassins hydrauliques pour une répartition plus équitable des ressources, et renforcement des réseaux de distribution avec un objectif de ramener le taux de déperdition d'eau potable sous la barre des 15 %. Une manière de traiter la question de l'eau comme une infrastructure de souveraineté, et non comme une variable qui se gère au coup par coup selon la pluviométrie de l'année.

L'eau qu'on ne gaspille plus

Le deuxième volet s'attaque à un gisement trop souvent négligé, celui de l'eau déjà utilisée. Généralisation de la réutilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage des espaces verts, les zones industrielles et l'agriculture, obligation pour les grandes villes de se doter de stations modernes de traitement, incitation des entreprises à adopter des systèmes d'économie d'eau et de recyclage, développement de réseaux séparés pour les usages non domestiques, et soutien à la recherche scientifique dans les technologies de traitement. Le principe est simple, une goutte d'eau traitée et réutilisée est une goutte qui n'a pas besoin d'être prélevée une seconde fois sur une ressource déjà sous tension.

Doubler les investissements, sans importer la technologie à chaque fois

Le troisième engagement porte l'ambition énergétique du programme, baptisé «L'énergie du Maroc 2035». Doublement des investissements dans le solaire, l'éolien, l'hydroélectrique et l'hydrogène vert, objectif de porter à plus de 60 % la part des énergies renouvelables dans la production électrique d'ici 2030, encouragement de la fabrication locale des équipements liés à ces filières pour accroître le taux d'intégration industrielle, stimulation de l'investissement privé dans la production et le stockage de l'énergie propre, et développement des réseaux de transport électrique reliés aux nouveaux projets. C'est la même logique de souveraineté industrielle que l'on retrouve ailleurs dans le programme, produire l'énergie verte ne suffit pas si les panneaux et les turbines qui la génèrent continuent d'être importés.

Une transition qui n'oublie pas les revenus modestes

Le quatrième volet veille à ce que la transition énergétique ne devienne pas un luxe réservé à ceux qui peuvent déjà en assumer le coût. Incitation des familles à revenu limité à accéder aux solutions d'énergie propre, encouragement de l'équipement des logements, des administrations et des établissements scolaires en panneaux solaires, lancement d'un programme national d'amélioration de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, l'industrie et le transport, et accompagnement des entreprises dans leur transition vers une économie bas carbone.

Protéger la forêt, l'oasis et la zone humide, pas seulement en parler

Le cinquième engagement élargit le regard aux ressources naturelles dans leur ensemble. Plan national de reboisement, de lutte contre la désertification et de restauration des écosystèmes, protection des forêts, des oasis, des zones humides et de la biodiversité à travers une stratégie intégrée combinant lutte contre les incendies, réhabilitation des espaces dégradés et renforcement du contrôle environnemental, association des populations locales, des coopératives et de la société civile à la gestion durable des ressources, renforcement du contrôle sur l'exploitation des carrières, élargissement des programmes de tri et de recyclage des déchets, et développement de l'éducation environnementale.

Une stratégie à long terme, pas un plan de circonstance

Le dernier engagement referme le dispositif par une refonte de la gouvernance elle-même. Élaboration d'une stratégie nationale unifiée pour la sécurité hydrique et énergétique à l'horizon 2050, création d'un observatoire national de l'eau et de l'énergie chargé du suivi des indicateurs et de la publication de rapports périodiques, renforcement de la coordination entre les différents secteurs et institutions concernés, adoption d'une planification territoriale tenant compte des spécificités de chaque région, et fléchage d'une partie des recettes de l'économie verte vers le financement des projets d'adaptation climatique.

En articulant dans un même engagement la sécurité hydrique, la sobriété dans l'usage de l'eau, la souveraineté énergétique, l'équité de la transition, la protection des ressources naturelles et une gouvernance de long terme, l'USFP traite l'eau et l'énergie non pas comme deux secteurs techniques parmi d'autres, mais comme la condition matérielle sans laquelle aucun des autres engagements du programme, qu'il s'agisse d'agriculture, d'industrie ou de développement territorial, ne pourrait tenir ses promesses.