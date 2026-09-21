Maroc: Une campagne propre, directe et engagée pour l'USFP dans le Souss

Alors que la campagne pour les élections législatives du mercredi 23 septembre 2026 entre dans sa phase décisive, l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) démontre une force de frappe indéniable sur le terrain dans la région de Souss-Massa. Loin de s'essouffler, la mobilisation partisane s'intensifie jour après jour, portée par une stratégie de communication claire : privilégier la proximité absolue avec les citoyens, écouter leurs préoccupations et expliquer les engagements du parti, loin des méthodes de propagande traditionnelles et des promesses creuses.

Selon les échos du terrain et le suivi de la dynamique militante, les têtes de liste du parti de la Rose, épaulées par des militantes et militants engagés, marquent une présence remarquable qui quadrille l'ensemble du territoire régional. Cette offensive de terrain ne se cantonne pas aux grands centres urbains comme Agadir. Elle s'étend de manière structurée aux quartiers, ruelles et communes des provinces de Tata, Tiznit, Chtouka Aït Baha et Taroudant, sans oublier les préfectures d'Agadir Ida-Outanane et d'Inezgane Aït Melloul.

Le véritable succès de cette campagne réside dans la capacité des leaders locaux et régionaux de l'USFP à atteindre les zones les plus enclavées. En se rendant dans les villages reculés, les douars montagneux difficiles d'accès et les communes rurales, le parti a su instaurer un dialogue direct et sincère, prenant véritablement le pouls de la rue soussie dans toute sa diversité socio-économique.

Dans cette région stratégique, la campagne de l'USFP se distingue par son caractère « propre et innovant ». Les candidats privilégient les échanges humains authentiques : le porte-à-porte, les tournées dans les souks hebdomadaires et les petits rassemblements de quartier. Ce choix d'une communication sereine, loin du tapage habituel et de la polarisation excessive, suscite une forte adhésion et un accueil chaleureux de la part de la population locale, fatiguée des discours politiques standardisés.

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Les militants usfpéistes mettent à profit ces rencontres directes pour décortiquer les axes majeurs de leur programme électoral. Face aux électeurs, ils présentent des engagements réalistes et chiffrés, axés sur des priorités urgentes :

- Un plaidoyer acharné pour un développement local et régional juste et équitable.

- La mise à niveau urgente des infrastructures de base dans les zones rurales et montagneuses, qui souffrent d'une marginalisation historique.

- La création de solutions pratiques et durables pour l'emploi des jeunes et le renforcement des mécanismes de soutien aux catégories sociales les plus vulnérables.

À l'approche du mercredi fatidique, les instances du parti dans la région Souss-Massa augmentent la cadence de leur mobilisation quotidienne. L'USFP parie sur la maturité et la conscience politique de l'électeur du Souss pour faire triompher un discours sérieux, responsable et porteur de solutions concrètes.

À travers cette dynamique ininterrompue et cette présence assidue sur le terrain, le parti de la Rose affiche une ambition claire : reconquérir ses bastions historiques, renforcer sa présence institutionnelle à la Chambre des Représentants, et surtout, honorer la confiance de la population de Souss-Massa. Le 23 septembre, le choix du changement responsable est en marche.