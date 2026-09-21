Guinée: Sayon Camara dévoile « Wo Timbolo », une ode à l'amour

La chanteuse guinéenne Sayon Camara signe son retour avec une nouvelle production musicale. Intitulé « Wo Timbolo », ce titre se présente comme une véritable ode à l'amour, portée par la voix puissante et chargée d'émotion de l'artiste.

Considérée comme l'une des voix emblématiques de la Guinée et de la musique mandingue, Sayon Camara puise son inspiration dans un riche héritage culturel. Son univers musical s'inscrit dans la grande tradition mandingue, tout en s'ouvrant à une sensibilité contemporaine qui lui permet de toucher un public au-delà des frontières guinéennes.

Avec « Wo Timbolo », l'artiste poursuit ainsi son exploration d'un répertoire où se rencontrent tradition et modernité. La chanson est accompagnée d'un clip à l'esthétique épurée, qui met en lumière la beauté des paysages et des mosaïques culturelles de la Guinée.

À travers cette nouvelle réalisation, Sayon Camara célèbre également son pays, dont les couleurs et les décors servent de toile de fond à cette déclaration musicale. Une manière de conjuguer amour, identité et patrimoine dans une même oeuvre.

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Après plusieurs chansons ayant rencontré le succès, la chanteuse poursuit donc son chemin musical avec ce nouveau single, qui vient enrichir une discographie profondément marquée par l'histoire et les sonorités du Mandé.

L'artiste est par ailleurs attendue à Dakar le 2 octobre prochain pour un méga-concert placé sous le signe de la fraternité entre les peuples guinéen et sénégalais.