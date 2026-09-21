Sénégal: Thiamène Cayor - 346 patients pris en charge gratuitement lors d'une journée de consultations

Au total, 346 patients ont bénéficié, samedi 19 septembre 2026, de consultations médicales gratuites organisées à Thiamène Cayor, dans le département de Louga, par l'association « Thiamène Santé et Solidarité » (TSS), qui regroupe des étudiants en santé et en médecine originaires de la commune.

Cette première édition, organisée en collaboration avec le poste de santé de Thiamène Cayor, a également été marquée par un don de médicaments destiné à faciliter l'accès aux traitements pour les populations bénéficiaires.

Selon le bilan communiqué par les organisateurs, 185 patients ont été reçus en médecine générale, dont 90 ont bénéficié d'un déparasitage. La pédiatrie a enregistré 89 consultations, contre 61 en gériatrie et 11 en gynécologie, portant à 346 le nombre total de patients pris en charge.

Les consultations ont notamment permis de relever plusieurs pathologies fréquemment rencontrées, parmi lesquelles l'hypertension artérielle, les affections gastriques, notamment le reflux gastro-oesophagien (Rgo), la lombosciatalgie et l'anémie.

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Les organisateurs ont expliqué que cette initiative vise à contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins dans la commune de Thiamène Cayor, en particulier pour les populations qui rencontrent des difficultés à accéder aux services de santé.

Ils annoncent, dans cette perspective, la multiplication de ce type d'actions dans les prochains mois afin de toucher les différentes localités de la commune et d'apporter un appui aux structures sanitaires locales.

Des bénéficiaires ont salué cette initiative, estimant qu'elle intervient à une période particulièrement propice, avec l'hivernage, saison au cours de laquelle certaines pathologies peuvent connaître une recrudescence.