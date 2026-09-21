Sénégal: Les Lionceaux visent un triplé historique

Vainqueur des deux dernières éditions du tournoi Ufoa-A U17, le Sénégal dispute une nouvelle finale ce dimanche 20 septembre 2026, au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, face à la Gambie, qui a battu le Libéria (2-1). Les Lionceaux tenteront de décrocher un troisième trophée consécutif, une performance encore jamais réalisée dans la zone.

L'équipe nationale U17 du Sénégal est à 90 minutes d'un nouveau sacre. Après leur large victoire contre la Guinée en demi-finale (3-0), les jeunes Sénégalais ont atteint leur premier objectif : se qualifier pour la finale et assurer leur participation à la prochaine Can U17, prévue au Maroc, où ils pourront défendre leur titre. Il reste désormais à remporter la finale. Le Sénégal a remporté les deux précédentes éditions. En octobre 2025, grâce à un doublé de Souleymane Commissaire Faye, toujours présent, il avait dominé le Mali (2-0) en finale à Bamako. En novembre 2024, à Dakar, il avait déjà pris le dessus sur les Aiglons (3-3, 5-4 aux tirs au but). Cette fois, la Gambie se dresse sur la route des Lionceaux.

Les deux équipes se connaissent bien. En phase de poules, elles s'étaient quittées sur un nul vierge (0-0). Cette fois, un vainqueur devra être désigné. Invaincu depuis le début du tournoi, le Sénégal a largement dominé la Mauritanie (4-0) et la Sierra Leone (5-0), avant de battre la Guinée en demi-finale. En cas de succès dimanche, les hommes de Lamine Sané deviendraient la première équipe à remporter trois finales Ufoa-A U17 consécutives.

Mais la Gambie affiche également de solides arguments. Les Young Scorpions ont battu la Sierra Leone (4-1), la Mauritanie (3-1), puis le Libéria (2-1) en demi-finale. Invaincus eux aussi, ils ont inscrit 9 buts pour seulement 3 encaissés, avec pour seul accroc le nul face au Sénégal en phase de groupes. En finale, ils tenteront d'inscrire leur pays au palmarès de la compétition.

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Le Sénégal possède toutefois la meilleure attaque et la meilleure défense du tournoi, avec 12 buts marqués et aucun encaissé. Pour soulever à nouveau le trophée Ufoa ce dimanche, les Lionceaux devront conserver leur solidité défensive et leur efficacité offensive face aux Young Scorpions.