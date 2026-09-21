Maroc: À Azemmour, la campagne de l'USFP se joue porte à porte

Le choix de Bab El Medina, à Azemmour, comme point de départ de la campagne électorale de l'Union socialiste des forces populaires ne relève pas du simple détail logistique. Il porte un message symbolique assumé, celui d'un retour dans un espace dont les murs conservent la mémoire d'une ville ancienne, et l'ouverture d'un débat électoral au coeur d'une cité où les questions de développement croisent les attentes de la population, et où les urgences du présent se mêlent au poids d'un héritage historique et patrimonial qui appelle, lui aussi, protection et valorisation.

La rose est entrée dans l'ambiance de la campagne à Azemmour, plaçant le contact direct avec les citoyens au coeur de sa démarche de terrain, dans un contexte électoral où les urnes ne laissent guère de place à la manoeuvre, et où la multiplication des slogans ne suffit plus à convaincre un électeur devenu attentif aux programmes et aux engagements, et à ce qui, parmi eux, pourra se transformer en actes et en plaidoyers au sein de l'institution législative.

La campagne ittihadie à Azemmour porte le message général que le parti défend pour le scrutin du 23 septembre, structuré autour de 20 engagements répartis entre les domaines social, économique, institutionnel et territorial, sous le mot d'ordre « Équité, emploi, dignité ». Le parti y inscrit les questions de l'emploi, de la protection sociale, de la santé et de l'éducation, du soutien aux petites et moyennes entreprises, du développement territorial et de la gouvernance, en insistant sur la mesurabilité et l'évaluation de chaque engagement.

Mais Azemmour, comme le savent ses habitants, ne se contente pas d'un programme électoral général. La ville a ses propres questions, ses propres attentes, qui ne se résument pas à de grands titres nationaux. La véritable bataille de cette campagne restera donc liée à la capacité des candidats à écouter ce que disent les citoyens dans la rue, leurs observations sur la réalité de la ville et de ses environs, et ce qu'ils attendent de leurs représentants au Parlement.

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Dès les premières heures de la campagne, une réaction de la population s'est manifestée face aux initiatives ittihadies, la campagne ayant choisi de se rapprocher des citoyens plutôt que de se limiter à des rencontres fermées.

Ce qui marque la démarche ittihadie à Azemmour, c'est le pari d'élargir le cercle de la communication à l'ensemble des catégories et des quartiers, sans concentrer la campagne sur un seul point. Le programme de terrain doit ainsi conduire militants et candidats de la Rose vers les différentes circonscriptions de la ville, ouvrant la voie à des rencontres directes où seront entendues questions, critiques et attentes.

C'est là que commence le véritable test. Le citoyen qui écoute un discours électoral n'attend pas nécessairement davantage de promesses, il cherche des réponses claires à des questions qui touchent son quotidien. Le candidat qui frappe aux portes doit écouter avant de parler, répondre avant de demander la confiance, et montrer comment les engagements nationaux peuvent se traduire en plaidoyers et en programmes qui tiennent compte des spécificités d'Azemmour et de sa population, entre patrimoine, tourisme, économie locale, jeunesse, emploi et services publics.