Maroc: La ferveur monte autour du projet de l'USFP à Bni Hassane

Alors que la campagne électorale pour les législatives du 23 septembre s'accélère et entre dans une phase décisive, l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) démontre sa capacité de mobilisation exceptionnelle dans le monde rural. La commune de Bni Hassane, dans la province de Tétouan, a vibré au rythme d'un imposant meeting politique, confirmant l'ancrage populaire grandissant du parti de la Rose.

Loin des discours évasifs, Hamid Derraq, tête de liste de l'USFP dans la circonscription de Tétouan, a fait le choix de la clarté et de la transparence. Devant une foule de militantes, de militants et de sympathisants, il a dressé le bilan de son action parlementaire, prouvant que sa présence politique est intrinsèquement liée à la défense acharnée des dossiers locaux. S'érigeant contre l'exclusion et la marginalisation subies par la région sous l'actuel gouvernement, notamment en matière de services de base, Hamid Derraq a réaffirmé son engagement constant : être un relais fidèle et permanent des revendications citoyennes au sein de l'Hémicycle. Un discours de vérité salué par de vibrantes acclamations au nom du candidat et de la Rose.

Cette éthique de responsabilité a été vivement appuyée par Mohamed Memouhi, Secrétaire régional du parti. Fustigeant les parlementaires qui fuient le terrain une fois élus, il a rappelé que l'USFP fait de la reddition des comptes un pilier démocratique, particulièrement pour les partis ayant participé à la gestion gouvernementale. S'adressant avec insistance à la jeunesse de Bni Hassane, il a lancé un appel pressant non seulement au vote, mais à une mobilisation massive de leur entourage pour devenir les véritables acteurs du changement.

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La rencontre a également permis de pointer du doigt les failles béantes des politiques gouvernementales. Mohamed Assouali, Secrétaire provincial de l'USFP, n'a pas mâché ses mots face à la détérioration du pouvoir d'achat, à l'inflation et à la flambée du coût de la vie qui frappent durement les foyers marocains. Au niveau local, il a critiqué le recyclage continu des mêmes figures dans la gestion de la chose publique, soulignant que les citoyens, aujourd'hui parfaitement avertis, savent distinguer le bilan concret des vaines promesses électorales.

Ce constat a été conforté par les interventions de figures locales expérimentées du parti, dont les présidents des communes d'Oued Laou et d'El Ouad, Mohamed Abdoul et Mustapha Mehdi. Leur présence a insufflé une dynamique militante forte, rappelant que l'USFP dispose d'une véritable expertise dans la gestion de proximité et la défense du monde rural.

L'avenir économique de Bni Hassane a été au coeur des réflexions. Abdellatif Bouhaltit, figure historique du parti, a mis en lumière le paradoxe de la région : des ressources naturelles immenses, idéales pour le tourisme écologique et la valorisation des produits du terroir, qui contrastent cruellement avec les déficits chroniques en santé et en éducation. Pour l'USFP, l'exploitation rationnelle de ces atouts est la clé pour générer des opportunités d'emploi viables, particulièrement pour les jeunes de la région.

Fidèle à sa stratégie de proximité ininterrompue, la délégation usfpéiste a refusé de limiter son action à la tribune. À l'issue du rassemblement, les militants ont immédiatement investi le souk hebdomadaire de Bni Hassane. Ce point de convergence incontournable pour les habitants a offert une tribune à ciel ouvert pour un contact direct et humain. L'occasion idéale pour écouter les marchands, débattre avec les citoyens et détailler les engagements du parti sous le slogan « Développement équitable et vie digne ». À Bni Hassane comme ailleurs, la dynamique de l'USFP prouve que le changement se construit d'abord sur le terrain.