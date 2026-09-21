Ile Maurice: Son fils, Vedashay - «Ma mère aimait travailler et était dans la plantation depuis longtemps»

La douleur est encore vive chez les proches de Saraswattee Mootia, plus connue comme «Tany». Cette vendeuse de légumes de 60 ans, habitante de Triolet, a été retrouvée sans vie le vendredi 18 septembre, dans le champ où elle avait l'habitude de se rendre quotidiennement pour s'occuper de ses plantations.

Le drame s'est déroulé à New Market Road, non loin de la médiclinique de Triolet. Comme à son habitude, Saraswattee Mootia avait quitté son domicile vers 7 heures pour se rendre dans son champ. Elle devait normalement rentrer aux alentours de 9 heures afin de poursuivre sa journée et vendre ses légumes. Mais ce vendredi matin, elle n'est pas revenue.

Vers 10 heures, inquiet de ne pas voir sa mère rentrer, son fils, Vedashay Mootia, 37 ans, a pris sa motocyclette pour aller à sa recherche. Une fois arrivé dans le champ, il a découvert sa mère étendue au sol. «Ma mère allait tous les jours au champ. Elle aimait sa plantation et son travail», raconte-t-il, encore sous le choc. Il a tenté de la relever, mais la sexagénaire ne réagissait plus.

Vedashay Mootia, le fils de Saraswattee Mootia.

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Selon les premiers éléments rapportés à la police, Saraswattee Mootia présentait plusieurs égratignures, notamment à la joue droite, à la main droite près du poignet ainsi qu'au ventre. Des personnes présentes dans les environs ont tenté de lui porter secours. Un policier a vérifié son pouls, qui était alors très faible. La sexagénaire a rapidement été transportée sur une civière jusqu'à la médiclinique de Triolet. Sur place, un médecin l'a examinée avant de constater son décès. Selon les informations, l'autopsie a attribué son décès à une strangulation.

Un autre élément retient également l'attention des enquêteurs : la chaîne que portait la victime serait manquante. Une enquête policière a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles la sexagénaire a trouvé la mort et d'identifier d'éventuels suspects.

Pour sa famille, le choc est d'autant plus difficile à surmonter que Saraswattee Mootia avait déjà traversé une lourde épreuve ces derniers mois. Son époux est décédé en octobre 2025, soit moins d'un an avant sa propre disparition.

Mère de deux enfants, une fille et un garçon, elle avait célébré ses 60 ans en mai dernier. Depuis de nombreuses années, elle consacrait une grande partie de son quotidien à ses plantations. Cultiver, entretenir son champ puis vendre ses légumes rythmaient ses journées. «Tout le monde la connaissait ici. Elle aimait travailler et était dans la plantation depuis longtemps», confie son fils.

Ce dernier peine encore à réaliser que sa mère ne rentrera plus à la maison. Malgré la douleur, il dit placer sa confiance dans les autorités afin que les circonstances du décès soient éclaircies. «J'espère qu'on trouvera la lumière», lâche-t-il avec émotion.

Les funérailles de Saraswattee Mootia sont prévues aujourd'hui.