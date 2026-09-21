Sénégal: Élections territoriales - Me Abdoulaye Tine clarifie ses propos après son passage à la RTS

Après son passage dans l'émission « Nay Leer » de la RTS, vendredi 18 septembre 2026, Me Abdoulaye Tine, ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence de la République, a tenu à apporter une mise au point sur ses propos relatifs aux prochaines élections territoriales.

Dans une déclaration, il précise n'avoir « annoncé ni date d'élection, ni message du Chef de l'État à la Nation ». Selon lui, son intervention portait essentiellement sur le cadre juridique applicable à l'organisation des élections territoriales ainsi que sur les prérogatives conférées au président de la République par les textes.

Cette précision intervient après plusieurs articles de presse ayant rapporté ses propos comme annonçant une prochaine adresse du chef de l'État aux Sénégalais sur le calendrier électoral. Au cours de l'émission, Me Tine avait notamment déclaré : « Maintenant écoutons le Président pour voir ce qu'il dira aux Sénégalais et l'argument qu'il leur donnera. Je pense que quand il s'exprimera, tout le monde comprendra. Il s'exprimera dans pas longtemps ».

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Dans sa mise au point, le porte-parole de la Présidence insiste toutefois sur le fait que le chef de l'État demeure maître du moment et des modalités de ses prises de parole. « Le Président de la République choisit seul le moment et la forme de ses prises de parole », souligne-t-il.