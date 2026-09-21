Sénégal: Shaka Babs et Lady Wiko plaident pour le retour des métiers dans les daaras

Apprendre le Coran tout en maîtrisant un métier pour mieux préparer l'avenir. C'est le plaidoyer porté par Shaka Babs et Lady Wiko dans leur prochain single intitulé « DIANGAL LEEN ». À travers ce titre, les deux artistes interpellent sur la nécessité d'associer enseignement religieux et formation professionnelle dans les daaras.

« Chaque enfant doit apprendre le Coran tout en maîtrisant un métier, pour lui préparer un avenir meilleur », clament Shaka Babs et Lady Wiko. Pour les deux artistes, la transmission du savoir religieux gagnerait à être accompagnée d'un apprentissage pratique permettant aux jeunes de disposer, à l'âge adulte, d'une activité et d'une source de revenus.

Ils alertent notamment sur les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les jeunes issus des daaras lorsqu'ils ne disposent d'aucune qualification professionnelle. « Maîtriser le Coran sans aucune formation et vouloir gagner sa vie pousse souvent à se lancer dans le maraboutage, à détruire des vies pour de l'argent, ou à tomber dans la délinquance », estiment-ils.

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Un constat qui nourrit leur appel à repenser l'accompagnement des enfants fréquentant les écoles coraniques.Avec « DIANGAL LEEN », qui signifie « Apprenez-leur » en wolof, Shaka Babs et Lady Wiko proposent de remettre la formation aux métiers au coeur de l'éducation des talibés. Ils s'inspirent notamment de modèles traditionnels de daaras, à l'image de ceux de la famille Colycounda d'Albadar ou de feu Arc Souleymane Sané de Mangoulène, où l'apprentissage du Coran pouvait aller de pair avec celui d'un métier.

Réintégrer les métiers dans les daaras

Agriculture, élevage, maçonnerie ou encore menuiserie faisaient ainsi partie des savoir-faire transmis aux jeunes. Pour les deux artistes, cette approche permettait de préparer les enfants à leur autonomie et à leur insertion dans la vie active.

Au-delà d'un simple morceau musical, « DIANGAL LEEN » se veut ainsi un message de sensibilisation sur l'avenir des enfants des daaras. Shaka Babs et Lady Wiko souhaitent mettre en avant un modèle qui associe spiritualité, savoir-faire et autonomie économique.

À travers leur musique, ils lancent ainsi un cri du coeur : apprendre le Coran, oui, mais aussi donner à chaque enfant les moyens de construire dignement son avenir.