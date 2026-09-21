Sénégal: « Le projet SM10 Agro représente un rêve », Sadio Mané

Pour Sadio Mané, la pose de la première pierre du projet SM10 Agro représente plus que le début d'un projet agricole. Elle représente un rêve, une promesse et surtout un retour à la source.

Rappelant son attachement à Bambali, il admet : « Tout a commencé ici. Sur cette terre où j'ai appris le courage, le travail, le partage et l'humilité. Avant le stade, les lumières et la victoire : il y avait Bambali », a-t-il prononcé.

Il a adressé une pensée profonde à sa famille, ses parents et tous ceux qui l'ont accompagné dans ses rêves de devenir footballeur. « Certains ne sont plus là pour assister à ce moment, mais ils resteront toujours dans mon coeur », se souvient la star des Lions.

Le Parc agro-industriel de Bambali (SM10 Agro) est l'un des gigantesques investissements que Sadio Mané envisage de mettre en oeuvre dans son village de Bambali.

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Les investissements vont coûter 11,7 milliards de francs CFA. Ils sont composés de 500 hectares d'exploitations agricoles d'environ 78 000 manguiers, pour une capacité de production d'une quantité de 8 500 à 10 500 tonnes par an.

1 000 emplois directs seront créés. 10 hectares seront consacrés à l'installation du parc industriel pour la fabrication de pulpe, de mangue séchée et de beurre de mangue.

L'usine va abriter un centre de traitement, de tri et de conditionnement de mangues. Une unité de production de pulpe (agroalimentaire), une unité de beurre de mangue (extraction d'huile de noyaux, usage cosmétique), une unité de mangue séchée, un centre de formation (femmes/jeunes), ainsi que des logements pour travailleurs.

Les travaux sont prévus en mars 2027.