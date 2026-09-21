Burkina Faso: Hakili Mousso 2026 - Le pays célèbre l'excellence scientifique féminine

Le Camarade Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, a présidé, le samedi 19 septembre 2026 à Ouagadougou, la cérémonie de distinction des lauréates de la première édition du concours national Hakili Mousso. Cette initiative présidentielle vise à promouvoir l'excellence scientifique féminine et à encourager les jeunes filles à s'investir dans les sciences.

Ouvert aux bachelières de la session 2026 âgées de 21 ans au plus et remplissant les conditions de moyenne requises selon les séries scientifiques, le concours portait sur trois disciplines : les mathématiques, la physique et la chimie.

Après une sélection régionale, 84 candidates ont participé à la phase finale à Ouagadougou. À l'issue des épreuves, cinq prix ont été attribués dans chacune des trois disciplines. Les récompenses comprenaient notamment des sommes allant de 500 000 à 2 millions de FCFA, des motos, des ordinateurs, des bourses et des bons de carburant. Les enseignants référents des lauréates ont également été récompensés.

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À l'issue de la cérémonie, le Premier ministre a souligné que Hakili Mousso constitue un cadre de valorisation des talents scientifiques féminins et un moyen de déconstruire les préjugés qui freinent l'engagement des filles dans les sciences. « Les filles ont pleinement leur place dans les matières scientifiques », a-t-il affirmé, les invitant à s'engager davantage dans ces disciplines.

Le Chef du Gouvernement a également insisté sur le rôle des enseignants et des parents dans cet engagement. Selon lui, la distinction des encadreurs est un appel à renforcer le soutien apporté aux jeunes filles tout au long de leur parcours scientifique.

Il a rappelé que le message porté par le Président du Faso est de les amener à comprendre que « leur premier talent se trouve dans leur tête ». Pour le Premier ministre, elles doivent prendre toute leur place dans les domaines scientifiques, technologiques et industriels, essentiels pour relever les défis du Burkina Faso et renforcer sa souveraineté.

Il a félicité les lauréates, leurs enseignants et le comité d'organisation, tout en invitant les futures candidates à redoubler d'efforts pour prendre, à leur tour, la relève.

Dans son mot de bienvenue, la ministre conseillère spéciale du Président du Faso, Floriane Zongo, a relevé les écarts persistants entre filles et garçons dans les parcours scientifiques. Selon les données issues des services compétents des ministères chargés de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, les filles représentaient, en 2025-2026, 36,7 % des effectifs des filières scientifiques, contre 59,5 % de ceux des filières non scientifiques.

Elle a présenté Hakili Mousso comme une réponse à cette sous-représentation, en encourageant les jeunes filles à s'intéresser davantage aux sciences et à contribuer, par leurs compétences, au renforcement de la souveraineté nationale.

Le palmarès de la première édition du concours Hakili Mousso met en lumière les performances des candidates.

En chimie, Inès Nikiema s'est classée première avec 18,73/20, devant Nicole Yaméogo, avec 18,38/20, et Aminata Traoré, avec 17,69/20.

En physique, Aminata Traoré a occupé la première place avec 15/20, suivie de Goumbri H. Jessica, avec 14,50/20, et d'Ella Esther Ouattara, avec 13,75/20.

En mathématiques, Adjaratou Bama est arrivée en tête avec 14,25/20, devant Tapsoba Fadia, avec 12,63/20, et Awa Onadja, avec 12,50/20.

Au nom des lauréates, Nicole Yaméogo a salué la qualité de l'encadrement et de l'accompagnement dont les candidates ont bénéficié.

« Ce concours a été pour nous bien plus qu'une compétition. Ce fut une expérience humaine et intellectuelle inoubliable », a-t-elle déclaré.

Au-delà des distinctions, les lauréates ont pris, par la voix de leur représentante, l'engagement de devenir des ambassadrices de la science et de mettre leurs compétences au service du Burkina Faso.