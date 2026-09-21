Cote d'Ivoire: Bounkani - La caravane d'Abdoul Lamine Dembélé redonne le sourire à plus de 500 écoliers

À l'occasion de la rentrée scolaire 2026, la solidarité s'organise dans le Bounkani. Pour la cinquième année consécutive, Abdoul Lamine Dembélé, Administrateur général des services financiers, a renouvelé sa caravane de distribution de kits scolaires au profit d'enfants issus de familles défavorisées.

Cette cinquième édition de la caravane entend soutenir plus de 500 bénéficiaires à travers plusieurs structures sociales du Bounkani. Elle a fait escale, le 18 septembre 2026, à la garderie de Nakélé, à l'orphelinat de Nionan et au Centre social de Doropo, avant de poursuivre son parcours, le 19 septembre, auprès de l'Ong Sawarizie de Bouna.

Au nombre des bénéficiaires figurent le Centre social de Doropo, la garderie de Nakélé, l'orphelinat de Nionan, l'Ong Sawarizie de Bouna, ainsi que des cas sociaux identifiés au sein d'associations féminines de Doropo.

L'initiative vise à apporter un appui concret aux familles confrontées aux difficultés liées aux dépenses de la rentrée. Les kits distribués sont composés notamment de cahiers, ensembles géométriques, crayons de couleur, ardoises, boîtes de craie, papiers millimétrés, feuilles Canson A4, gommes, stylos et crayons.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Nakélé, un geste en faveur des tout-petits

La caravane a notamment fait étape à la garderie de Nakélé. La cérémonie s'est déroulée en présence du sous-préfet de Doropo, Dogbo Keipo Aimé, et du directeur du Centre social de Doropo, Keunan Jean.

Le donateur était représenté par Abdramane Camara, ancien conseiller pédagogique. À travers ce geste, le parrain entend contribuer à offrir aux enfants bénéficiaires de meilleures conditions pour entamer leur année scolaire.

La caravane s'étend à Bouna

L'Ong Sawarizie de Bouna a également accueilli une étape de la caravane. La cérémonie s'est tenue en présence de Sylla Boubacar, directeur régional du ministère du Plan et du Développement, représentant la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nialé Kaba.

Au-delà des fournitures scolaires, cette action traduit la volonté de maintenir un accompagnement régulier des enfants vulnérables à l'entame de chaque année scolaire. Pour les familles bénéficiaires, l'appui permet ainsi d'alléger une partie des charges liées à la rentrée et de donner aux enfants les moyens matériels nécessaires pour reprendre le chemin de l'école.