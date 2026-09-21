Mali: Les jihadistes remettent la pression aux Fama et leurs alliés de l'Africa Corps

Le double coup porté en 24 heures par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim, lié à al-Qaïda) - un poste attaqué aux portes de Bamako dans la nuit du 18 au 19 septembre 2026 et une base de drones frappée par des drones kamikazes à Sévaré - confirme une bascule. Les jihadistes remettent une pression directe et stratégique sur les Fama et leurs alliés russes de l'Africa Corps.

Cette pression est méthodique. En visant Sévaré, verrou du centre, et la périphérie de la capitale, le Jnim étouffe les axes logistiques, neutralise l'avantage des drones de l'armée et brise le mythe d'une capitale sanctuarisée. Les Fama et l'Africa Corps, dispositif lourd et concentré, sont contraints à une guerre d'usure qu'ils peinent à tenir.

Cette offensive s'inscrit dans une séquence sanglante. Elle fait suite à l'attaque d'envergure du 10 septembre, dont le bilan, selon des sources sécuritaires locales, a été revu à la hausse à 100 Fama et 5 éléments russes de l'Africa Corps tués. Un bilan lourd qui, s'il se confirme, serait l'un des plus meurtriers pour les forces pro-gouvernementales depuis des mois et qui illustre la capacité du Jnim à mener des assauts coordonnés.

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C'est dans ce contexte de fragilité que s'explique le virage diplomatique de Bamako. D'un côté, le Maroc. Bamako a multiplié les contacts avec Rabat pour obtenir des drones, du renseignement et un soutien logistique via l'initiative atlantique.

Rabat, qui cherche à s'ancrer au Sahel, voit une opportunité. De l'autre, l'Algérie, partenaire historique et incontournable. Malgré les tensions après la destruction d'un drone malien en avril, Bamako a besoin d'Alger pour le contrôle de la frontière nord, la médiation avec les Touaregs et le renseignement sur les mouvements du Jnim au sud algérien.

Deux démarches qui disent la même chose : ni les Fama seules, ni l'Africa Corps, réduit et moins équipé que Wagner, ne suffisent à contenir la poussée. La quête d'appuis à Rabat et Alger est l'aveu d'une armée sous pression qui cherche à diversifier ses parrains pour éviter l'encerclement jihadiste.