Congo-Kinshasa: 53 jeunes Congolais brevetés après une formation en hôtellerie de l'air et service de cabine

Au total, 53 jeunes Congolais ont reçu leurs brevets ce samedi 19 septembre 2026 à Kinshasa, au terme d'une formation de trois mois en tant qu'hôtesses de l'air et agents de cabine.

Cette session, organisée sous la supervision du ministère de la Formation professionnelle, a permis aux participants de renforcer leurs compétences afin de répondre efficacement aux besoins des passagers et de consolider leur maîtrise des normes de sécurité indispensables au transport aérien moderne.

Lors de la cérémonie, Natacha Bolombo, directrice générale adjointe de l'Autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo, a souligné l'importance de cette initiative pour l'avenir du secteur aérien national.

« Nous ne sommes pas réunis aujourd'hui pour célébrer uniquement l'agrément d'un centre de formation ou la sortie d'une promotion. Nous sommes réunis pour parler d'avenir, celui de notre jeunesse, celui de nos compétences et surtout celui de notre aviation civile », a-t-elle déclaré.

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Selon elle, le secteur de l'aviation exige un haut niveau de professionnalisme. La courtoisie, la gestion des situations d'urgence ainsi que la qualité de l'accueil constituent des éléments essentiels qui contribuent à l'image et à la réputation d'une compagnie aérienne.

S'adressant aux lauréats, Natacha Bolombo les a encouragés à poursuivre leur apprentissage malgré l'obtention de leur certificat :

« Vous entrez dans un métier exigeant, soyez fiers du chemin parcouru, mais souvenez-vous que la formation ne s'arrête pas avec la remise d'un certificat. Continuez à apprendre, à vous perfectionner et à exercer avec discipline et responsabilité. Vous serez demain parmi ceux qui donneront un visage à l'aviation congolaise ».

Par ailleurs, la responsable a invité les compagnies aériennes à faire confiance aux compétences formées en République démocratique du Congo, notamment à travers les stages et les programmes d'immersion professionnelle, afin de favoriser leur insertion dans le secteur aérien.