Congo-Kinshasa: La vente de pains en porte-à-porte gagne du terrain à Mbuji-Mayi

Une nouvelle pratique commerciale se développe dans plusieurs quartiers de la commune de Kanshi, à Mbuji-Mayi, dans le Kasaï-Oriental. Chaque matin, de jeunes vendeurs sillonnent les avenues avec des charrettes chargées de sachets de pains, qu'ils proposent directement aux habitants devant leurs domiciles, a constaté ce samedi 19 septembre, le reporter de Radio Okapi.

Il est un peu plus de 11 heures lorsqu'Alexis Kankolongo arrête sa petite charrette devant une parcelle résidentielle. À l'intérieur, des sachets de pains soigneusement emballés. Le jeune homme a adopté le porte-à-porte, une méthode qui lui permet de se rapprocher des consommateurs et de fidéliser une partie de sa clientèle.

« Chaque jour, je me réveille autour de 5 heures. On me remet les sachets vers 8 heures ou 9 heures. J'ai déjà quelques clients. Je passe dans les parcelles résidentielles pour vendre les pains. Il y en a qui achètent cinq sachets, deux ou un », explique-t-il.

Dans les quartiers concernés, cette forme de commerce séduit plusieurs habitants, qui apprécient la proximité du service. Pour Ghislain Tshimanga, l'initiative montre aussi que certains jeunes cherchent à créer leurs propres activités génératrices de revenus plutôt qu'à attendre un emploi.

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« Je suis complètement content quand je vois un jeune faire ça. C'est très important. C'est un jeune courageux, parce qu'il a compris ce que c'est l'entrepreneuriat », estime-t-il.

Des préoccupations sur les conditions de transport

La pratique suscite toutefois des réserves chez certains habitants. Le principal reproche concerne l'utilisation de charrettes, certains estimant qu'elles sont habituellement utilisées pour transporter des déchets et qu'elles ne seraient donc pas adaptées au transport de denrées alimentaires.

« Je ne peux pas acheter des pains transportés dans des charrettes qui transportent les immondices. Je ne peux donc pas manger cela », témoigne un habitant.

Malgré ces réticences, la vente de pains reste une activité en développement à Mbuji-Mayi.

Selon des sources locales, le pain figure parmi les aliments très consommés dans la ville. Plusieurs boulangeries ont ouvert ces deux dernières années pour répondre à une demande en progression.