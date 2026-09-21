Congo-Kinshasa: Beni - Le pont Luolo risque de céder, alerte la société civile de Baswagha-Madiwe

20 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La société civile du groupement de Baswagha-Madiwe, dans le territoire de Beni, a lancé samedi 19 septembre 2026 un cri d'alarme sur l'état de dégradation avancée du pont Loulu. Cet ouvrage relie plusieurs localités situées à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Beni et constitue un axe important pour la circulation des personnes, des biens ainsi que pour l'accès aux services sociaux de base.

L'année scolaire a débuté depuis trois semaines dans un contexte marqué par des défis sécuritaires récurrents ainsi que par la surveillance de la maladie à virus Ebola dans le groupement de Baswagha-Madiwe. La société civile estime qu'une intervention urgente dans la zone est nécessaire afin d'éviter une rupture totale du trafic.

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