Congo-Kinshasa: Recensement de la population - Les chefs d'équipe de la cartographie censitaire achèvent leur formation au pays

La mise en oeuvre de la cartographie censitaire du Deuxième recensement général de la population et de l'Habitat (RGPH-2) poursuit son avancée à Kinshasa. La formation des chefs d'équipe chargés de superviser les opérateurs cartographes s'est achevée le vendredi 18 septembre 2026 dans la capitale congolaise.

Cette étape intervient après la formation de 1 868 opérateurs cartographes organisée durant quatre jours sur 35 sites répartis dans les quatre districts de Kinshasa. À l'issue de cette formation, les participants ont été soumis à une évaluation destinée à mesurer leur niveau de préparation avant leur déploiement sur le terrain.

Les chefs d'équipe ont, quant à eux, été formés pour assurer l'encadrement et le suivi des opérations de cartographie. Leur mission consiste notamment à accompagner les opérateurs cartographes, contrôler l'exécution des travaux, veiller au respect des consignes et assurer la transmission des informations vers les structures de coordination.

Le dispositif mis en place repose sur une organisation hiérarchisée. Chaque équipe est composée de quatre opérateurs cartographes et d'un chef d'équipe. Cinq équipes forment ensuite une brigade placée sous la responsabilité d'un chef de brigade.

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Ainsi, une brigade compte au total 26 personnes, soit un chef de brigade, cinq chefs d'équipe et vingt opérateurs cartographes.

Sur le terrain, les opérateurs cartographes auront pour mission de confronter les données existantes aux réalités observées. Ils devront notamment vérifier les limites des zones, identifier les logements et les infrastructures, ainsi qu'actualiser les informations disponibles lorsque cela sera nécessaire.

La cartographie censitaire constitue une étape préparatoire essentielle avant le dénombrement proprement dit. Elle vise à identifier, délimiter et inventorier les zones qui seront couvertes lors du recensement de la population.

À ce stade, il ne s'agit donc pas encore de compter les habitants. Les informations collectées permettront de constituer les aires de dénombrement qui seront par la suite attribuées aux agents recenseurs. L'objectif est de disposer de zones clairement définies afin de faciliter l'organisation du recensement et de réduire les risques d'omission ou de double comptage.

Kinshasa représente la première zone de mise en oeuvre de cette opération avant son déploiement progressif dans les autres provinces du pays.

Les autorités appellent ainsi la population à accueillir les équipes dûment habilitées et à signaler toute demande d'argent effectuée au nom du RGPH-2.

La clôture de la formation des chefs d'équipe vient compléter le dispositif préparatoire de la cartographie censitaire dans la capitale. Cette phase précède les prochaines opérations de terrain ainsi que le futur dénombrement de la population sur l'ensemble du territoire national.

Selon les données présentées dans le cadre du RGPH-2, l'ensemble des différentes phases du processus devrait contribuer à la création de près de 160 000 emplois directs.

À travers le déploiement progressif de la cartographie censitaire, le RGPH-2 prépare ainsi les conditions nécessaires à la réalisation du futur recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo.