Afrique: La saison 2 des « Nouveaux Boss » mise sur des entreprises à fort potentiel de croissance

TV5MONDE et WeMake Productions ont présenté, jeudi 17 septembre 2026 à Kinshasa, la deuxième saison du concours panafricain « Les Nouveaux Boss », une compétition dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat africain.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs élargissent les secteurs concernés en intégrant notamment la health tech, tout en accordant une place plus importante aux investisseurs dans le processus de sélection et d'accompagnement des candidats.

Dépasser le simple exercice du pitch entrepreneurial

Près d'un millier de candidatures ont été enregistrées pour cette saison. L'ambition affichée est de dépasser le simple exercice du pitch entrepreneurial afin de mettre davantage l'accent sur la viabilité des projets et le potentiel de croissance des entreprises.

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Présente à Kinshasa lors du lancement, Bouchra Réjani, productrice et CEO de WeMake Productions, a souligné les principales innovations introduites cette année. « C'est qu'on a élargi de nouveaux secteurs que nous n'avions pas l'année dernière, et notamment la health tech », a-t-elle expliqué.

Parmi les nouveautés, les candidats pourront désormais défendre leurs projets en binôme lors des séances de présentation. En outre, le nombre de jurés-investisseurs sera renforcé lors de la grande finale.

Les dix derniers candidats retenus bénéficieront d'un programme d'accompagnement destiné à affiner leurs projets avant leur passage devant un jury international composé notamment d'investisseurs. Ils devront notamment préciser leurs besoins de financement et présenter leur stratégie de développement.

Les critères de sélection

Pour Nicole Sulu, mentor du concours et fondatrice du réseau Makutano, cette deuxième saison marque une évolution significative de la philosophie du programme. « La première saison a monté des entrepreneurs. La deuxième saison, on voudrait voir des entreprises », a-t-elle résumé.

La sélection des candidats prendra en compte plusieurs critères, notamment la capacité des projets à changer d'échelle, leur impact social, particulièrement en matière de création d'emplois, ainsi que leur potentiel de développement sur les marchés africains.

Les participants seront également évalués sur leur maîtrise des chiffres, leur connaissance du marché et des besoins des clients, leur stratégie de croissance ainsi que la précision de leurs besoins en financement.

Le concours se déroulera en trois grandes étapes : les présélections, le programme d'accompagnement organisé à La Station et la Grande Finale, prévue au mois d'octobre.

Quatre hubs régionaux

Les présélections sont organisées autour de quatre hubs régionaux situés en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, au Bénin et au Maroc. À l'issue de cette phase, seize candidats seront retenus pour poursuivre l'aventure.

Après les étapes organisées au Maroc et au Bénin, les tournages de cette deuxième saison doivent débuter à Kinshasa à partir du vendredi 18 septembre.

Soutenue notamment par l'Alliance des patronats francophones, Bpifrance et la French African Foundation, l'émission est diffusée dans 160 pays. Sa première saison avait enregistré 34 % d'audience linéaire en Afrique francophone et près de 100 millions de vues en ligne.

À travers cette nouvelle édition, les organisateurs entendent mettre davantage en lumière des entreprises capables de se développer durablement, d'attirer des financements, de créer des emplois et de s'imposer sur les marchés africains.