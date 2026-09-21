Togo: Solution de repli

Le déficit énergétique qui continue de perturber les activités économiques pousse ménages et entreprises à se tourner de plus en plus vers des solutions alternatives.

C'est dans ce contexte que GTA Assurances Vie et First Motors ont noué un partenariat autour des groupes électrogènes, afin de garantir la continuité des activités en cas de délestage.

Pas très éco-responsable, certes, mais pour beaucoup, il n'existe simplement pas d'autre solution à court terme. Concrètement, First Motors fournit les générateurs, tandis que GTA Assurances Vie les assure.

Le premier atout du générateur, c'est sa disponibilité immédiate. Contrairement au solaire, qui nécessite un investissement initial plus lourd et une installation technique, le générateur peut être mis en service rapidement, dès la coupure de courant. Il offre également une puissance constante, indépendante de la météo ou de l'heure de la journée, un critère décisif pour les entreprises qui ne peuvent tolérer aucune interruption : hôpitaux, commerces, industries, data centers.

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C'est aussi un investissement relativement accessible à l'achat, comparé à d'autres solutions de secours énergétique, et adaptable à toutes les échelles, du petit groupe domestique de quelques kilovoltampères aux installations industrielles de forte puissance.

Mais la médaille a son revers. Le principal inconvénient reste le coût de fonctionnement : le carburant nécessaire pour faire tourner un générateur représente une charge récurrente et souvent lourde, en particulier dans un contexte de hausse des prix des produits pétroliers. Plus l'appareil tourne longtemps, plus la facture s'alourdit.

Sur le plan environnemental, le bilan est sans appel : les groupes électrogènes fonctionnent le plus souvent au diesel ou à l'essence, et émettent du CO2 ainsi que des particules fines, contribuant à la pollution de l'air, en particulier dans les zones urbaines déjà densément peuplées comme Lomé.

À cela s'ajoutent les nuisances sonores, souvent pointées du doigt par le voisinage, ainsi que les besoins d'entretien régulier, sans lesquels l'appareil peut tomber en panne au moment où l'on en a le plus besoin.