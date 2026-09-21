Maroc: A Chefchaouen, l'USFP accélère la cadence et renforce son pacte de proximité avec les citoyens

De la rue à la rencontre du citoyen, et des revendications de la population aux engagements du programme électoral. Dans la circonscription de Chefchaouen, la campagne de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) se poursuit à un rythme effréné, témoignant d'une occupation remarquable du terrain à l'approche des élections législatives du 23 septembre.

Au coeur de cette dynamique, Amine Bakkali Tahiri, tête de liste du parti, accompagné de Youssef Aidi, membre du Bureau politique et Secrétaire Général de la Fédération Démocratique du Travail (FDT), ont mené une vaste tournée de communication à travers les artères et les quartiers de la ville bleue. Loin des meetings fermés, cette initiative a été une occasion précieuse d'échange direct et spontané avec les citoyennes et les citoyens. L'objectif est clair : placer les préoccupations quotidiennes de la population au centre du débat politique.

Lors de cette tournée, l'accueil chaleureux et l'interaction remarquable des habitants avec le candidat de la Rose ne sont pas passés inaperçus. Cette confiance renouvelée s'explique par la crédibilité du bilan parlementaire d'Amine Bakkali Tahiri. Durant son expérience législative, il a su porter la voix de la province au sein de l'Hémicycle, s'illustrant par un plaidoyer vigoureux sur de nombreux dossiers vitaux pour la région. Les électeurs reconnaissent en lui un représentant capable de transformer les revendications en un suivi rigoureux jusqu'à leur concrétisation sur le terrain.

Cette présence dans les rues de Chefchaouen a également constitué une étape majeure de mobilisation, préparant le terrain pour le grand meeting politique organisé par le Secrétariat provincial du parti au centre de la commune de Fifi. Cette commune, véritable bastion où l'USFP jouit d'un ancrage organisationnel et électoral historique, représente une vitrine de la force de frappe du parti dans le monde rural. Ce grand rendez-vous, pensé comme un véritable carrefour d'échanges pour débattre à coeur ouvert des problématiques de la province, a passé en revue les acquis défendus par le candidat ittihadi et détaillé le pacte électoral de l'USFP.

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Soutenue par une présence massive de militantes, de militants, de sympathisants et d'une large frange de la population locale, cette effervescence témoigne de la vitalité de la campagne ittihadie. À quelques jours du vote décisif, l'USFP confirme sa stratégie : élargir le dialogue avec les électeurs et faire passer le débat politique du stade des slogans généraux à celui des engagements concrets et de l'écoute sincère.

Dans la province de Chefchaouen, le message est limpide : le développement et la justice spatiale se construisent par la proximité et l'action. Le 23 septembre, le choix de la raison et de l'engagement est la Rose.