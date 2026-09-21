Togo: La RN1 continue sa mue vers Cinkassé

La réhabilitation et le dédoublement de la RN1, entre Lomé et Cinkassé sur plus de 600 km, restent au coeur des priorités.

En attendant la transformation de cet axe stratégique en route moderne à 2x2 voies, les travaux se poursuivent pour maintenir en état la chaussée existante.

Dans la région Centrale, à l'approche de Sokodé, une entreprise chinoise p est à pied d'oeuvre : sur une vingtaine de kilomètres entre Aouda et Sokodé, la chaussée a été entièrement refaite et élargie. Ce qui améliore déjà les conditions de circulation.

D'autres portions de la RN1 font également l'objet de travaux, notamment au-delà de Sokodé. En parallèle, le projet de dédoublement de l'axe avance progressivement depuis Lomé, avec le tronçon Agoènyivé-Togblékopé déjà engagé.

Le prochain grand chantier concerne la section Togblékopé-Atakpamé, long de 145,5 km, dont le lancement reste conditionné par la libération des emprises.

Véritable épine dorsale du réseau routier togolais, cette route nationale constitue un corridor pour le transport de marchandises depuis le port de Lomé vers les pays de l'hinterland (Burkina Faso, Niger et Mali).