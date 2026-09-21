Gabon: Lambaréné - Le Vice-Président 3 de l'UDB Séraphin Akure Davain soutient l'APVH

Le député du 2e arrondissement de Lambaréné, Dr Séraphin Akure Davain, vice-président 3 de l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB), a procédé, samedi, à l'inauguration du siège de l'Association des personnes vivant avec un handicap (APVH), au quartier Marteau, dans le 2e arrondissement de la commune.

La cérémonie s'est déroulée en présence de la secrétaire générale adjointe de l'UDB, la vénérable Madeleine Revengué, de la conseillère stratégique Nadine Murielle Ogoula épouse OBIANG, ainsi que du directeur provincial des Affaires sociales du Moyen-Ogooué, Patrick Roger Makobou Ma-Ibounga.

À travers cette initiative, le vice-président 3 de l'UDB et parlementaire du 2e arrondissement de Lambaréné entend apporter un soutien concret aux personnes vivant avec un handicap, notamment en favorisant leur autonomisation et leur insertion socio-économique.

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L'APVH a ainsi bénéficié d'un important lot de matériels destinés à faciliter son fonctionnement et à soutenir le développement de ses activités. Celui-ci comprend notamment un ordinateur complet, une imprimante, une imprimante photo avec papier adapté, un onduleur, des multiprises, des consommables informatiques, deux cartons de rames de papier, des fournitures de bureau, un congélateur, 50 chaises, des verres ainsi que divers accessoires.

À cet appui matériel s'ajoute une enveloppe de 500 000 FCFA destinée au fonctionnement de l'association.

Pour le Dr Séraphin Akure Davain, cet accompagnement doit permettre à l'APVH de disposer de moyens concrets pour développer des activités génératrices de revenus et tendre progressivement vers une plus grande autonomie financière.

« Ce matériel doit servir à créer des revenus pour l'association. Les personnes qui auront besoin de photos d'identité, de travaux de saisie ou encore de verres pourront désormais se rapprocher du siège », a-t-il expliqué.

Au nom des bénéficiaires, Fabrice Tigho a exprimé sa reconnaissance au vice-président 3 de l'UDB, saluant notamment le respect d'un engagement pris à leur endroit.

« Nous vous remercions d'avoir pensé à nous et surtout d'avoir tenu l'engagement pris pendant la campagne », a-t-il déclaré.

La coordinatrice Nadège Doutsona Mamboumdou, a expliqué que cette initiative vise à donner aux personnes vivant avec un handicap les moyens de développer leurs propres activités et d'améliorer leurs conditions de vie.

À travers cet appui, Séraphin Akure Davain, Vice-Président 3 de l'Union démocratique des bâtisseurs, entend ainsi contribuer au renforcement de l'inclusion sociale et économique des personnes vivant avec un handicap dans le 2e arrondissement de Lambaréné.