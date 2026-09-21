Cote d'Ivoire: Boundiali - Le budget communal passe de 350 millions à plus de 2,1 milliards de FCFA

La 4e session du Conseil municipal, tenue samedi 19 septembre 2026 à Nianion, a été marquée par l'annonce de la forte progression des ressources budgétaires de la commune.

Une évolution qui pose désormais l'enjeu de la transformation de cette capacité financière en réalisations concrètes au profit des populations.

Le cap des 2 milliards de FCFA est désormais franchi. Le budget de la commune de Boundiali s'établit, en 2026, à 2 milliards 113 millions 625 mille FCFA, contre environ 350 millions de FCFA en 2018. Ces chiffres ont été communiqués samedi 19 septembre 2026, lors de la 4e session du Conseil municipal, tenue dans le village de Nianion.

En moins d'une décennie, les ressources budgétaires de la collectivité ont ainsi connu une progression importante. Après avoir dépassé le milliard de FCFA, le budget communal s'établissait à plus de 1,3 milliard en 2025, avant d'atteindre son niveau actuel.

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Cette évolution accroît les capacités d'intervention de la commune dans plusieurs domaines. L'éducation, la santé, les infrastructures, la voirie, l'hydraulique, l'électrification, la culture, le sport et l'environnement figurent parmi les secteurs cités comme prioritaires. L'autonomisation des femmes et des jeunes constitue également un axe d'intervention.

Transformer les ressources en réalisations

Pour le député-maire de Boundiali, Professeur Mariatou Koné, cette progression doit surtout permettre d'accélérer les actions au bénéfice des populations. Au cours de la session, elle a appelé les élus, cadres, chefs traditionnels et populations à poursuivre les efforts en faveur du développement de la commune.

L'enjeu est désormais de traduire cette capacité financière en infrastructures, services et opportunités. Une exigence qui intervient alors que Boundiali connaît une évolution de son tissu urbain et de ses besoins en équipements.

Dans le domaine sanitaire, la session a également été marquée par la remise, au nom du ministre en charge de la Santé, d'un véhicule 4x4 destiné au Centre départemental de transfusion sanguine de Boundiali. L'équipement doit contribuer à renforcer la mobilité de cette structure, inaugurée le 14 août 2026.

Urbanisation et sécurité

La question de l'occupation de l'espace urbain a également été au coeur des échanges. Mariatou Koné a appelé les populations à libérer les principales artères de la ville et à éviter les installations anarchiques. Elle a insisté sur la nécessité de préserver l'organisation et la planification de l'espace urbain, au regard des projets annoncés pour les prochaines années.

La maire a, par ailleurs, sensibilisé les populations sur les dangers liés à l'orpaillage illégal ainsi que sur l'importance du respect des règles de sécurité routière.

La session a enregistré la présence du préfet de la région de la Bagoué, préfet du département de Boundiali, Soualio Soumahoro.

Avec un budget désormais supérieur à 2,1 milliards de FCFA, Boundiali dispose d'une capacité financière accrue. Le prochain défi sera de mesurer cette progression à l'aune des réalisations et des services effectivement accessibles aux populations.