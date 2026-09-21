Cote d'Ivoire: Incendies dans les marchés - L'État apporte 12,5 millions FCFA aux commerçants sinistrés de Man et Songon

Après Aboisso, le Gouvernement poursuit ses actions de soutien aux commerçants victimes des incendies. À Man et Songon, des délégations du ministère du Commerce ont remis des appuis financiers aux opérateurs économiques touchés.

La solidarité de l'État se poursuit en faveur des commerçants victimes d'incendies dans les marchés. Après Aboisso, où une enveloppe de 15 millions de FCFA avait été remise aux sinistrés, le Gouvernement a dépêché, samedi 19 septembre 2026, des délégations à Man et Songon pour apporter soutien et réconfort aux acteurs économiques concernés.

À Man, 30 commerçants touchés par les incendies survenus les 23, 24 et 26 août 2026 dans plusieurs marchés de la ville ont bénéficié d'un appui financier de 7,5 millions de FCFA.

La cérémonie s'est déroulée à la préfecture, sous la présidence de Stéphane Guiriga, secrétaire général 1er, représentant le préfet de la région du Tonkpi, préfet du département de Man.

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Au nom du Gouvernement, la délégation du ministère du Commerce, conduite par Ogba Aline, directrice de l'Insertion et de la Promotion des activités commerciales, a procédé à la remise de l'enveloppe destinée aux commerçants sinistrés.

Pour les bénéficiaires, ce geste constitue un soutien dans une période difficile, marquée par la perte de marchandises et de moyens de travail. Les acteurs économiques présents ont exprimé leur reconnaissance à l'État pour cette marque de solidarité.

À Songon, la même démarche a été observée. Le conseiller technique Ibrahim Coulibaly Pépina, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté, a participé à la cérémonie consacrée au soutien aux opérateurs économiques victimes des sinistres.

Une enveloppe de 5 millions de FCFA leur a été remise à cette occasion. L'émissaire du ministre a indiqué que cette initiative s'inscrit dans une politique de proximité avec les acteurs du commerce. Il a réaffirmé l'engagement du ministère à accompagner les victimes, mais aussi l'ensemble des opérateurs du secteur.

Ibrahim Coulibaly Pépina a également évoqué les actions envisagées par le ministère pour assainir le secteur du commerce et améliorer durablement les conditions d'exercice des commerçants.

Avec les appuis accordés à Man et Songon, ce sont ainsi 12,5 millions de FCFA supplémentaires qui ont été mobilisés en faveur des commerçants sinistrés. Ces interventions font suite à celle d'Aboisso, portant à 27,5 millions de FCFA le montant des enveloppes annoncées pour les trois localités.