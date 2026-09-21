Cote d'Ivoire: Décès d'Abdoulaye Koné - Le pays perd un serviteur de l'État, l'économie ivoirienne une mémoire

Décédé samedi 19 septembre 2026, à l'âge de 91 ans, l'ancien ministre de l'Économie et des Finances laisse derrière lui plusieurs décennies consacrées à l'administration ivoirienne et aux institutions économiques de la sous-région.

Le président Alassane Ouattara salue la mémoire d'un homme d'expérience et de conviction, dont l'action a notamment contribué à la consolidation de l'UEMOA.

Il y a des disparitions qui referment une page. Celle d'Abdoulaye Koné ouvre plutôt un long chapitre de mémoire. Celui d'une génération de hauts cadres qui ont accompagné les premières décennies de la Côte d'Ivoire indépendante, dans les bureaux de l'administration comme au coeur des grandes décisions économiques.

L'ancien ministre de l'Économie et des Finances est décédé samedi 19 septembre 2026, à l'âge de 91 ans. Originaire de Tingréla, dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'économiste aura consacré une grande partie de sa vie au service public. Une trajectoire qui l'a conduit à exercer plusieurs responsabilités dans l'administration ivoirienne, avant d'accéder au gouvernement sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny.

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De l'administration aux grands équilibres économiques

Avant le portefeuille de l'Économie et des Finances, Abdoulaye Koné avait occupé plusieurs fonctions importantes, notamment celles de Directeur du Budget et de Secrétaire d'État au Budget. Des postes au coeur de la mécanique financière de l'État, où se décident les équilibres budgétaires et les grandes orientations de la dépense publique.

Son passage au gouvernement l'inscrit ainsi dans une période où la Côte d'Ivoire cherche à consolider les fondations de son développement économique et à renforcer son insertion dans les dynamiques régionales.

Dans l'hommage rendu au disparu, le président de la République, Alassane Ouattara, insiste précisément sur cette dimension. Il évoque un « grand serviteur de l'État », un homme d'« expérience et de conviction », dont l'engagement a contribué au développement économique et social du pays.

Mais le chef de l'État retient également une autre facette du parcours d'Abdoulaye Koné : son implication dans la construction de l'espace économique ouest-africain.

Un acteur de la construction régionale

Sous l'égide du président Félix Houphouët-Boigny, Abdoulaye Koné a, selon l'hommage présidentiel, oeuvré à la consolidation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Cette dimension régionale donne une portée particulière à son parcours. Elle rappelle le rôle joué par certains hauts responsables ivoiriens dans la mise en place et le renforcement des cadres de coopération économique et monétaire entre les États de l'Afrique de l'Ouest.

Son expérience ne s'est d'ailleurs pas limitée à l'exercice des responsabilités gouvernementales. Elle a également croisé le parcours professionnel d'Alassane Ouattara, alors qu'il exerçait des fonctions à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

Le président de la République témoigne à ce propos de la place particulière occupée par son aîné dans son propre parcours. Abdoulaye Koné, écrit-il, a été pour lui « une véritable source d'inspiration et un soutien indéfectible ».

Au-delà de la formule officielle, cette évocation dessine le portrait d'un homme dont l'expérience a compté auprès de plusieurs générations de responsables économiques et administratifs.

Une mémoire désormais entre les mains de la postérité

Avec sa disparition, c'est une partie de la mémoire administrative et économique de la Côte d'Ivoire qui s'éloigne.

Pendant plusieurs décennies, Abdoulaye Koné aura connu les transformations de l'État ivoirien, ses périodes de consolidation économique et les mutations de son environnement régional. De la Direction du Budget au gouvernement, puis dans les responsabilités liées à la coopération économique régionale, son parcours épouse une partie de l'histoire des institutions financières et économiques du pays.

À l'annonce de son décès, le président Alassane Ouattara a adressé ses condoléances à son épouse, à ses enfants, à sa famille et à l'ensemble de ses proches.

Le temps viendra de dresser le bilan complet de cette longue carrière. Pour l'heure, reste le souvenir d'un économiste, d'un haut fonctionnaire et d'un ministre qui aura consacré plusieurs décennies à l'État.

À 91 ans, Abdoulaye Koné s'en est allé. Derrière lui demeure une oeuvre administrative, une expérience accumulée au fil des responsabilités et une mémoire que la Côte d'Ivoire devra désormais transmettre aux générations qui n'ont pas connu cet homme de l'ombre, longtemps présent dans les rouages de la République.