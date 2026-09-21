Cote d'Ivoire: Fin du SIA 2026 - Ismaël Boga-N'Guessan salue une édition « au-delà des prévisions » et donne rendez-vous dans deux ans

Le Commissaire général du Salon des Infrastructures d'Abidjan (SIA 2026), Ismaël Boga-N'Guessan, a dressé un bilan largement positif de la 5e édition du rendez-vous majeur des infrastructures et du Btp en Côte d'Ivoire. C'était lors de la cérémonie de clôture organisée ce samedi 19 septembre 2026, au Parc des expositions d'Abidjan-Port-Bouët. Une aubaine pour lui, de mettre en avant la forte mobilisation des exposants, le succès des rencontres d'affaires et le renforcement de la coopération régionale, notamment avec la Guinée, pays invité d'honneur.

SIA 2026 : un pari réussi pour les organisateurs

Malgré plusieurs mois de préparation menés sous une forte pression organisationnelle, le Commissariat général estime avoir relevé le défi de cette cinquième édition.

Sur le plan quantitatif, le Salon a enregistré une présence remarquable d'exposants dans les différents espaces d'exposition, avec une importante présentation d'équipements et d'engins à l'extérieur du Hall 1. Sur le plan qualitatif, le commissaire général a relevé une amélioration notable du niveau de participation ainsi qu'une forte implication des partenaires, sponsors et exposants, qui ont activement contribué à la campagne de communication et à la mobilisation des visiteurs.

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Selon lui, cette stratégie concertée a permis d'accroître significativement la fréquentation du salon.

Le soutien du Premier ministre, un atout majeur

Pour le premier responsable du Sia 2026, l'une des principales particularités de cette édition demeure le patronage accordé par le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé.

Ce soutien institutionnel a contribué à renforcer la visibilité et la crédibilité de l'événement, considéré aujourd'hui comme une plateforme de référence pour la promotion des infrastructures, des travaux publics et du bâtiment en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.

Le Commissaire général s'est également félicité de la visite des membres du gouvernement sur les stands ainsi que des démonstrations d'engins, qui ont apporté un éclat particulier à l'exposition.

Les rencontres B2G et B2B dépassent les attentes

Parmi les innovations marquantes du Sia 2026 figurent les sessions Business to Government (B2G) et Business to Business (B2B). Ces cadres d'échanges entre autorités publiques et opérateurs économiques ont, selon Ismaël Boga-N'Guessan, produit des résultats au-delà des prévisions initiales.

Il a exprimé sa gratitude au Premier ministre ainsi qu'aux membres du gouvernement pour avoir instauré un dialogue ouvert et constructif avec les responsables d'entreprises publiques et privées.

Selon lui, ces rencontres ont permis d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations des acteurs économiques tout en ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration.

La Guinée, invitée d'honneur très remarquée

Le Commissaire général a réservé une mention spéciale à la République de Guinée, pays invité d'honneur du Sia 2026. Conduite par le ministre guinéen des Infrastructures, Facinet Sylla, la délégation guinéenne s'est distinguée par sa participation tant en qualité qu'en quantité.

Ismaël Boga-N'Guessan a souligné que la présence active de la Guinée aux rencontres B2G a favorisé des échanges fructueux entre opérateurs économiques des deux pays. Il a estimé que cette dynamique pourrait déboucher dans un avenir proche sur la signature de protocoles d'accord, de partenariats d'affaires et de nouveaux projets de coopération bilatérale, renforçant ainsi l'intégration économique et la coopération Sud-Sud.

Une couverture médiatique saluée

Le premier responsable du Salon s'est également réjoui de la forte couverture médiatique dont a bénéficié l'événement. Toutes les activités inscrites au programme, notamment le Sia Talents et le Concours de la Digitalisation, ont bénéficié d'une large visibilité.

Ismaël Boga-N'Guessan a aussi adressé ses remerciements aux autorités, partenaires, exposants et visiteurs pour leur contribution au succès de cette édition.

Il a également félicité les équipes du Commissariat général ainsi que le Groupement ivoirien du Bâtiment et des Travaux publics (GIBTP) pour la qualité du partenariat noué autour de l'organisation du Salon.

« Rendez-vous dans deux ans pour une sixième édition que nous souhaitons encore meilleure », a-t-il conclu sous les applaudissements des participants.