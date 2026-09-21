Cote d'Ivoire: Clôture du SIA 2026 - Lamine Koné salue un salon « réussi » et appelle les entreprises ivoiriennes à saisir les opportunités en Guinée

Après trois jours d'échanges, d'expositions et de rencontres d'affaires, la 5e édition du Salon des Infrastructures d'Abidjan (Sia), a fermé ses portes ce samedi 19 septembre 2026, au Parc des expositions sis à Port-Bouët. A l'occasion, le président du Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics (Gibtp), Lamine Koné, a dressé un bilan positif de l'événement tout en saluant l'engagement des autorités ivoiriennes, des partenaires et de la délégation guinéenne, et en invitant les entreprises du secteur à conquérir de nouveaux marchés, notamment en Guinée.

Le premier responsable du Gibtp a particulièrement remercié le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, patron de la cérémonie, pour son haut patronage et sa présence à l'ouverture du salon. Selon lui, cette marque d'attention constitue un signal fort envoyé à l'ensemble de la profession et témoigne de l'intérêt accordé par le gouvernement au développement du secteur des infrastructures.

Lamine Koné a également salué l'implication des ministres Yacouba Hien Sié, en charge des Infrastructures et de l'Entretien routier, et Moussa Sanogo, ministre de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme et du Cadre de vie, co-parrains du salon. Il a souligné leur engagement constant tout au long des travaux, preuve, selon lui, de leur attachement à la promotion du Btp ivoirien.

L'un des temps forts de son intervention a été consacré à la délégation guinéenne conduite par le ministre Facinet Sylla, invitée spéciale de cette édition. Revenant sur le prolongement du forum économique organisé récemment à Conakry, le président du Gibtp a estimé que les rencontres B2B et BtoG tenues à Abidjan ouvrent des perspectives prometteuses pour les opérateurs économiques des deux pays.

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Dans cette dynamique de coopération sous-régionale, Lamine Koné a exhorté les directeurs généraux et dirigeants d'entreprises ivoiriennes à faire preuve de proactivité afin de capter les opportunités de marchés offertes sur le territoire guinéen.

Le président du Gibtp a par ailleurs rendu hommage aux sponsors, partenaires institutionnels, membres du comité scientifique, équipes d'organisation, exposants, formateurs et professionnels des médias qui ont contribué à la réussite de cette 5e édition du Sia.

Il a également félicité les lauréats des Sia Digital Awards 2026, soulignant l'importance de l'innovation et de la transformation numérique dans l'avenir du secteur. « En récompensant l'ingéniosité de nos start-ups et de nos ingénieurs locaux, nous avons posé un jalon important dans la transformation numérique de notre secteur », a-t-il affirmé.

Convaincu que les défis du développement urbain et des infrastructures nécessitent une coopération renforcée entre les acteurs publics et privés, Lamine Koné s'est montré optimiste quant à l'avenir du secteur. Il a appelé les professionnels à poursuivre leurs efforts pour bâtir des infrastructures plus intelligentes, durables et inclusives au service des populations.

Avant de céder la parole au ministre chargé de la clôture officielle du salon, il a donné rendez-vous aux participants pour la 6e édition du Salon des Infrastructures d'Abidjan, avec l'ambition de consolider davantage les acquis et les opportunités générés par cette plateforme devenue incontournable pour les acteurs du Btp en Afrique de l'Ouest.