Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire - Remedes offre des kits scolaires à plus de 5 000 élèves dans le Poro et le Tchologo

Le Réseau Mondial des Experts du Développement Économique et Social (Remedes) à l'occasion de la rentrée scolaire, a distribué des kits scolaires à plus de 5 000 élèves des régions du Poro et du Tchologo, du 15 au 17 septembre. Conduite par son président mondial, Marcel Kouamenan, la mission a parcouru plusieurs localités, notamment Kong, Linguèkoro, Kouniguekaya et Boyo.

Les kits, composés de cahiers, stylos, crayons, gommes et règles, ont été remis aux élèves en présence des autorités administratives, éducatives, coutumières et religieuses. À chaque étape, les responsables locaux ont salué une initiative destinée à soulager les parents confrontés aux dépenses de la rentrée scolaire.

À Kong, Linguèkoro et Kouniguekaya, élus, responsables de l'éducation et chefs de communauté ont unanimement exprimé leur reconnaissance à Remedes pour son engagement en faveur de l'école. L'inspectrice de l'Enseignement préscolaire et primaire de Karakoro, Orthense Bognan, a notamment souligné que cette action contribue à améliorer les conditions d'apprentissage et la réussite des enfants.

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Pour Marcel Kouamenan, cette action s'inscrit dans la mission de l'organisation qui entend contribuer à l'éducation des enfants et accompagner les efforts de l'État dans le développement du système éducatif. Il a rappelé que chaque enfant, quelle que soit sa localité, mérite les mêmes chances de réussite grâce à l'école.

Très appréciée par les bénéficiaires, l'opération a également été marquée par l'annonce de la construction prochaine de deux écoles maternelles, dont une à Kouniguekaya. La mission s'est achevée avec la remise de kits scolaires aux élèves de Boyo.

Par ailleurs, plusieurs associations et chefferies ont reçu des dons en numéraire d'un montant global de 2 millions de Fcfa. Dans toutes les localités visitées, un hommage a été rendu à Rokia Ouattara, soeur du Président de la République et marraine des actions sociales de Remedes, pour son soutien aux initiatives de l'organisation.