Congo-Kinshasa: Beni - 28 personnes interpellées lors d'une opération de bouclage dans le quartier Malepe

Les forces de l'ordre ont interpellé au moins 28 personnes, dont deux militaires et sept femmes, samedi 19 septembre 2026 dans le quartier Malepe, en commune de Beu, à Beni, au Nord-Kivu. Cette opération de bouclage intervient dans un contexte marqué par une recrudescence de la criminalité dans cette partie de la ville.

La société civile avait récemment appelé les services de sécurité à intensifier les opérations de traque des malfrats. Depuis le début du mois de septembre, plus d'une vingtaine de cas de cambriolages ont été enregistrés dans le quartier Malepe, certains ayant entraîné des pertes en vies humaines. Les forces de l'ordre indiquent avoir également saisi des armes et des munitions au cours de cette opération.

Des armes et des munitions saisies

Selon la Police nationale congolaise (PNC), cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insécurité grandissante observée dans ce quartier, où plusieurs cas de cambriolages et d'attaques contre des habitants ont été signalés ces dernières semaines.

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La veille, vendredi, trois civils, dont un couple de changeurs de monnaie, avaient été tués dans cette même entité.

D'après Nasson Murara, chargé de communication de la police à Beni, les forces de l'ordre ont saisi deux armes à feu garnies ainsi que 169 munitions. Les personnes interpellées ont été mises à la disposition des services compétents pour des auditions.

Des enquêtes en cours

Les enquêtes devront déterminer l'origine des armes et des munitions saisies ainsi que les circonstances de leur détention.

La police appelle également la population à renforcer sa collaboration avec les services de sécurité en dénonçant tout mouvement ou comportement suspect afin de contribuer à la lutte contre la criminalité dans la ville de Beni.

Pour le seul mois de septembre, plus de cinquante cas de cambriolages ont été répertoriés par la société civile dans la ville de Beni. Parmi eux, une vingtaine ont été enregistrés dans le quartier Malepe, en commune de Beu, aujourd'hui considéré comme l'un des principaux foyers de l'insécurité urbaine.

Ces actes criminels ont causé des pertes en vies humaines et d'importants préjudices matériels, plusieurs habitants ayant été dépossédés de leurs biens de valeur lors d'incursions de bandits dans les habitations.