Afrique: CAN Volley-ball Tunis 2026 - Fin de l'aventure des Léopards de la RDC après la défaite face au Maroc

Les Léopards de la République démocratique du Congo Volley-ball sont éliminés de la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline, après leur défaite en huitièmes de finale face aux Lions de l'Atlas du Maroc sur le score de 3 sets à zéro. Cette rencontre s'est disputée au Palais des Sports d'El Menzah de Tunisie samedi 19 septembre 2026.

Devant une équipe marocaine soudée, les volleyeurs congolais ont eu du mal à s'organiser. Au premier set, les hommes du sélectionneur national Éric Ngapeth ont perdu sur la note de 25-20, 25-21 au deuxième set et 29-27 au troisième set.

A la suite de cette défaite, les Léopards de la République démocratique du Congo sont éliminés de cette CAN Volley-ball 2026. Qualifié en quarts de finale, les lions de l'Atlas du Maroc croiseront les supers Eagles de Nigeria.

Initialement prévue pour être organisée à Kinshasa, cette Coupe d'Afrique des Nations de Volley-ball a été délocalisée en Tunisie à la dernière minute. Les pays qualifiés ont évoqué des raisons sanitaires liées à la maladie à virus Ebola qui sévit dans une partie de la RDC.