Congo-Kinshasa: Recensement en RDC - Les acteurs politiques et opérateurs télécoms mobilisés

Les cadres de l'Union sacrée de la Nation ont été sensibilisés, jeudi 17 septembre 2026 à Kinshasa, aux enjeux du deuxième Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2). La séance de travail a été conduite par le ministre d'État au Plan et à la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo.

Cette rencontre visait à renforcer l'appropriation politique du processus et à faire des cadres de la majorité présidentielle des relais de sensibilisation auprès de la population.

Un outil pour mieux planifier le développement

À cette occasion, Guylain Nyembo a présenté le RGPH-2 comme un outil essentiel pour doter la RDC de données démographiques actualisées afin d'orienter les politiques publiques et les investissements.

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Le ministre a insisté sur le fait que le recensement constitue une opération statistique distincte des questions électorales. Selon lui, les données collectées permettront de mieux identifier les besoins de la population et de planifier efficacement les infrastructures, les écoles et les hôpitaux.

Il a également souligné l'importance des données démographiques dans la souveraineté et la prise de décision publique.

Le processus en phase préparatoire

Le coordonnateur national du Bureau central du recensement (BCR), Henri Marie Kazadi Mutombo, a rappelé que plus de 42 ans se sont écoulés depuis le premier recensement général réalisé en RDC.

Il a indiqué que le RGPH-2 est organisé en quatre étapes :

la phase préliminaire

la phase préparatoire

le dénombrement général

la phase post-dénombrement.

Le processus se trouve actuellement dans la phase préparatoire.

Plusieurs structures de pilotage ont déjà été mises en place, notamment la Commission nationale du recensement, la Commission technique du recensement, le Bureau central du recensement ainsi que des structures provinciales et décentralisées.

Les opérateurs télécoms s'engagent

Cette activité s'inscrit dans une série d'actions de sensibilisation autour du RGPH-2. Elle est intervenue après une rencontre organisée le même jour avec les principaux opérateurs de télécommunications présents en RDC.

Africell, Airtel, Orange, Vodacom et Global Broadband Solutions ont exprimé leur disponibilité à accompagner la sensibilisation de la population, notamment à travers l'envoi de SMS et d'autres canaux de communication.

Par ailleurs, la cartographie censitaire, prochaine étape du processus, doit débuter à Kinshasa à partir du 21 septembre 2026. Les équipes seront chargées d'identifier et de localiser les ménages, les habitations et les infrastructures en préparation du dénombrement général de la population.