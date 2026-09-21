C'est un ouf de soulagement pour les populations des quartiers Sorbonne et Derrière l'Hôpital, dit "Baie des Cochons". Ce vendredi 19 septembre 2026, deux fontaines publiques, don du Chef de l'État, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, ont été officiellement inaugurées.

La cérémonie a été présidée par Boris Mba Ndong, en lieu et place du Maire du 3ème arrondissement et du Député Eloi Zondo, empêchés. Une forte mobilisation des chefs de quartiers, des notables, des femmes, des jeunes et des riverains a marqué l'événement.

Ces deux ouvrages viennent répondre à un problème crucial d'accès à l'eau potable qui pénalisait depuis des années les habitants de cette partie de Libreville.

Dans son allocution très applaudie, Boris Mba Ndong, fils du 3ème arrondissement 2ème adjoint au maire du 3ème arrondissement, a d'abord rendu grâce à Dieu avant de saluer la politique des actes prônée par le Président de la République.

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"Je suis heureux. Heureux pourquoi ? Parce que nous sommes ici dans notre quartier. Et je suis heureux parce que je suis un fils du troisième arrondissement. Il faut qu'on remercie d'abord Dieu le Tout-Puissant. L'heure est aux actes. Et vous l'avez si bien dit, dans son plan de société, l'eau fait partie des priorités, des actions primordiales de sa gouvernance."

Il a rappelé que le choix des sites n'a pas été fait au hasard : "C'est l'ensemble de ces personnes qui ont décidé, lorsque nous avons reçu la société, de dire que derrière l'hôpital et à Sorbonne, il n'y avait pas d'eau. Il y avait un problème d'eau. Et ensemble nous avons décidé de venir ici et de choisir ce site-là."

Au-delà de la joie, le message central du 2ème adjoint au maire, a été celui de la responsabilité citoyenne. Insistant sur le caractère de don présidentiel et non commercial de l'ouvrage, il a interpellé les chefs de quartiers et les populations.

"Ce qui est important c'est de retenir que nous avons eu l'ouvrage. Mais il faut maintenant l'entretenir. Il n'est pas dit ici qu'on fait un commerce de l'eau. Il est dit ici que c'est le don du Président de la République pour les populations de la Baie des Cochons et de la Sorbonne. Nous n'allons plus appeler le Président ou l'entreprise ou la mairie. C'est vous les populations. Vous devez vous organiser."a martelé le natif du 3ème arrondissement

Fonctionnant avec un compteur électrique, les fontaines nécessiteront une petite participation communautaire pour l'énergie et le remplacement des pièces en cas de panne. Boris Mba Ndong a été clair : la Mairie jouera son rôle de suivi, mais observera et sévira en cas de mauvais comportements ou de tentative de commercialisation de l'eau.

"J'interpelle aussi les uns et les autres sur l'assainissement, la propreté parce que nous allons lancer une vaste campagne de sensibilisation mais aussi de répression. Il est important de comprendre que nous sommes en Cinquième République. Nous avons choisi de changer notre pays alors nous devons changer de mentalité et de paradigme."

Et de conclure avec une image forte : "Ce bijou c'est pour vous. C'est votre enfant. Si vous le gardez bien il va rester, il va demeurer. Mais si vous le gardez mal il finira par mourir."

Plus tôt, le représentant de la société Xiang Wei Gabon, maître d'oeuvre Curtis DIKIKOU avait remercié le Maire pour son accompagnement et rappelé que "l'eau c'est la vie", invitant les femmes, la jeunesse et les anciens à jouir de l'ouvrage de façon responsable et durable.

Du côté des populations, la gratitude est immense. Parfait Mombo chef du quartier a résumé le sentiment général :

"C'est quelqu'un qui passe aux actes. Le parler, c'est le vent. Mais poser les actes, c'est la réalité. Que Dieu le bénisse. Nous, les populations de derrière l'hôpital, en notre nom à tous, nous bénissons notre fils. Merci Monsieur le Président de la République."

Avec ces deux forages, la politique sociale du Chef de l'État en matière d'accès à l'eau et à l'électricité se matérialise un peu plus dans le 3ème arrondissement de Libreville.