Gabon: Port-Gentil 2026 - Les décisions du conseil des ministres ouvrent une nouvelle dynamique pour la jeunesse gabonaise

Le Conseil des Ministres délocalisé tenu le 18 septembre 2026 au Palais présidentiel de Port-Gentil marque une étape importante dans la mise en oeuvre de la vision portée par Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, consistant à rapprocher l'action publique des réalités des provinces et à placer le développement du capital humain au coeur de la transformation du Gabon.

Pour Emmanuel Obakamba Ombana, acteur engagé des questions de jeunesse et contributeur à plusieurs réflexions sur l'emploi, l'entrepreneuriat et les politiques publiques, les décisions prises à Port-Gentil traduisent une orientation claire : faire de la jeunesse l'un des principaux moteurs du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD 2026-2030).

1 - Des décisions fortes qui répondent aux attentes de la jeunesse

L'annonce de la création d'environ 7.000 emplois directs et indirects dans l'Ogooué-Maritime, la mise en place d'un programme de formation aux engins lourds avec l'appui du Génie militaire, la réforme de l'Office Gabonais des Sports Scolaires et Universitaires (OGSSU), la création du Théâtre National ainsi que les mesures de protection de l'Iboga constituent des avancées significatives.

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Pour Emmanuel Obakamba Ombana, ces décisions illustrent la volonté du Chef de l'État de faire de l'emploi, de la formation, du sport et de la culture des leviers complémentaires de l'insertion des jeunes.

Dans un pays où la jeunesse représente près de 70 % de la population, ces orientations méritent d'être saluées, car elles traduisent une vision qui dépasse la simple annonce de projets pour s'inscrire dans une logique de transformation durable.

L'enjeu est désormais la mise en oeuvre. Toutefois, comme le souligne Emmanuel Obakamba Ombana, le véritable défi commence maintenant.

Le Gabon compte plus de 2,46 millions de jeunes, près de 27 380 nouveaux bacheliers rejoignent chaque année plus de 100 000 étudiants déjà inscrits dans l'enseignement supérieur, alors que le chômage des jeunes demeure estimé entre 36 % et 40 %.

Ces chiffres imposent une mobilisation collective afin que les mesures annoncées produisent des résultats visibles sur l'ensemble du territoire.

2 - Cinq propositions pour renforcer la vision présidentielle

Afin d'accompagner les réformes engagées par le Gouvernement, Emmanuel Obakamba Ombana formule plusieurs propositions complémentaires :

1 - La première consiste à mettre en place un tableau de bord national de la jeunesse, permettant de mesurer, ministère par ministère, le nombre d'emplois créés, de jeunes formés, de projets financés et de bénéficiaires dans chacune des neuf provinces.

2 - La deuxième porte sur la création d'un Fonds Spécial d'Appui à la Jeunesse, aligné sur le PNCD, afin de financer durablement l'entrepreneuriat, l'innovation, les coopératives de jeunes et les projets portés dans les secteurs prioritaires de l'économie nationale.

3 - La troisième vise l'adoption rapide de la loi d'orientation de la politique nationale de la jeunesse, destinée à offrir un cadre juridique cohérent à l'ensemble des dispositifs d'accompagnement.

4 - La quatrième consiste à accélérer la Caravane Nationale de Sensibilisation sur les Opportunités du PNCD 2026-2030, afin de rapprocher les jeunes des métiers d'avenir, des formations et des dispositifs d'insertion dans les neuf provinces.

5 - Enfin, la cinquième proposition est d'instituer une évaluation annuelle des politiques publiques de jeunesse, permettant de mesurer leur impact réel sur l'emploi, la formation et l'entrepreneuriat.

3 - Faire de chaque province un pôle d'opportunités

L'une des principales leçons du Conseil des Ministres délocalisé est que la transformation du Gabon doit désormais se construire au plus près des territoires.

En demandant aux membres du Gouvernement de consacrer des séances de travail avec les services déconcentrés, le Président de la République a rappelé que les solutions doivent partir des réalités locales.

Pour Emmanuel Obakamba Ombana, cette approche mérite d'être consolidée en faisant des neuf provinces de véritables laboratoires de l'insertion des jeunes, où les collectivités locales, les entreprises, les établissements de formation, les partenaires au développement et les organisations de jeunesse agissent de manière coordonnée.

Une responsabilité collective

Les décisions prises à Port-Gentil ouvrent une perspective encourageante. Elles témoignent de la volonté du Gouvernement d'investir dans le potentiel de la jeunesse gabonaise.

Cependant, leur réussite dépendra de la mobilisation de tous les acteurs : administrations, secteur privé, collectivités territoriales, partenaires techniques et financiers, établissements de formation et organisations de jeunesse.

Comme le rappelle Emmanuel Obakamba Ombana, « le PNCD offre aujourd'hui une feuille de route ambitieuse ; notre responsabilité collective est désormais de transformer cette vision en opportunités concrètes pour les plus de 2,46 millions de jeunes Gabonais. »

Investir dans la jeunesse, c'est investir durablement dans la réussite du Gabon Nouveau.