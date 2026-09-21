Ile Maurice: Le collège Doha de Souillac soutient le «Mauritius Cleanup Day»

L'environnement est l'affaire de tous. Pour avoir une île Maurice plus propre, chacun doit y mettre du sien et montrer le bon exemple. C'est dans cette optique que le collège Doha de Souillac a participé au Mauritius Cleanup Day jeudi dernier, témoignant ainsi de son engagement en faveur de la durabilité environnementale.

Environ 50 élèves et 12 membres du personnel se sont ainsi mobilisés pour nettoyer et améliorer l'environnement proche de l'école, en se rendant à Gris-Gris, au jardin de Telfair et aux alentours de l'établissement, situé à Souillac. Au total, 25 gros sacs, représentant environ 200 kg de déchets, ont été collectés. Les déchets ont également été triés par catégorie, dans une démarche visant à sensibiliser les participants à la gestion et au recyclage des déchets.

Un beau geste instantanément repris sur la page Facebook Clean Mauritius.

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«Cette initiative a favorisé le travail d'équipe, le civisme et la sensibilisation à l'environnement chez nos élèves, tout en les encourageant à jouer un rôle actif dans la construction d'une île Maurice plus propre et plus verte», nous a confié Osman Jambocus, le manager du collège, qui a travaillé de concert avec la rectrice Raagini Lutchmun pour la bonne marche de cette opération verte.

«Nous tenons à adresser nos plus vifs remerciements aux membres de la police mauricienne et au Conseil de district de Savanne pour leur aide et leur soutien précieux tout au long de cette initiative. Ensemble, nous pouvons faire la différence !» conclut-il. Il a également insisté sur le fait qu'un élève bien formé à l'école sera nécessairement un bon citoyen demain, respectueux de l'écologie et de l'environnement. Une initiative qui gagnerait à être encouragée et reproduite dans tous les établissements scolaires du pays.