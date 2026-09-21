Ile Maurice: Un «train captain» du Metro Express agressé dans sa cabine

Un train captain du Metro Express a rapporté à la police avoir été agressé par un individu alors qu'il se trouvait aux commandes d'une rame au dépôt de Richelieu, à Petite-Rivière. Les faits se seraient produits le 4 septembre, vers 19 h 30, mais n'ont été signalés à la police que le 18 septembre. Selon la déposition du train captain, âgé de 31 ans, il conduisait la rame numéro 106 lorsqu'il est arrivé au dépôt de Richelieu. Le centre de contrôle lui aurait alors demandé de patienter, une autre rame se trouvant sur la même voie.

Alors que le train était à l'arrêt depuis une dizaine de minutes, un individu se serait approché et aurait commencé à proférer des insultes à l'encontre du train captain. Il lui aurait notamment reproché de le «séquestrer» en raison de l'immobilisation de la rame, avant de s'éloigner vers l'autre côté du train.

Une dizaine de minutes plus tard, l'individu serait revenu et aurait frappé à la porte de la cabine du conducteur, tout en continuant à protester contre l'arrêt du train. Le train captain aurait alors ouvert la porte de sa cabine afin de lui expliquer les raisons de cette immobilisation. L'individu aurait pénétré dans la cabine avant de le saisir par le col de sa chemise et de le tirer vers l'extérieur. Durant l'altercation, le genou gauche du train captain aurait heurté une barre métallique en inox, lui occasionnant des douleurs. Une autre personne présente sur les lieux serait ensuite intervenue.

Le train captain a par la suite regagné sa cabine et, sur instruction du centre de contrôle, a poursuivi son trajet en direction de Port-Louis. Selon les informations communiquées à la police, l'endroit où l'incident s'est produit n'est pas équipé de caméras de vidéosurveillance. Une enquête policière a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances de cette agression alléguée.

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