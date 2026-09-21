Sénégal: Prise en charge des personnes âgées - Des spécialistes plaident pour un centre régional de gériatrie à Kaolack

La création d'un centre régional de gériatrie à Kaolack permettrait de renforcer la prise en charge des personnes âgées dans la zone Centre. Le plaidoyer est porté par le Pr Mamadou Koumé, chef du service de gériatrie du Centre hospitalier régional de Fann, en marge de journées de consultations médicales gratuites organisées au profit des seniors de Kaolack, Koutal et Guinguinéo.

Pendant trois jours, les équipes médicales du projet « Vieillir avec le VIH », en collaboration avec leurs partenaires, ont consulté plus de 500 personnes âgées dans les trois localités. « Ce projet permet aux personnes âgées d'avoir accès à la prise en charge des maladies chroniques », a indiqué le Pr Koumé, coordonnateur du projet à Kaolack.

Pour les personnes à mobilité réduite, une équipe mobile, composée notamment d'un médecin gériatre et d'un infirmier, s'est rendue à domicile.

Au total, 34 seniors ont ainsi bénéficié de consultations. Les équipes ont relevé plusieurs pathologies chroniques, dont les maladies cardiovasculaires, les affections urologiques et l'hypertension artérielle, ainsi que des syndromes gériatriques liés notamment aux troubles neurocognitifs, à la dépression et aux risques de chute.

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Face à ces constats, le Pr Koumé plaide pour « la création d'un centre régional de gériatrie à Kaolack ».

Une telle structure permettrait, selon lui, d'assurer une prise en charge intégrée des personnes âgées dans toute la zone Centre.

Le Dr Assane Sall, médecin gériatre et coordonnateur de l'équipe médicale, appelle également les familles à jouer pleinement leur rôle. « Il ne faut surtout pas attribuer tous les maux à la vieillesse. La personne âgée doit être actrice de son vieillissement et non le subir », a-t-il souligné.