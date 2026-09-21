Cote d'Ivoire: Sport universitaire - Le pays a célèbre une décennie d'engagement et vise plus haut

À l'occasion de la 10e Journée internationale du sport universitaire (IDUS 2026), célébrée ce dimanche 20 septembre, le ministre des Sports, Adié Silas Metch, met en avant les progrès du sport universitaire ivoirien et appelle ses acteurs à poursuivre leurs efforts en faveur d'une jeunesse plus sportive, solidaire et tournée vers l'excellence.

Le 20 septembre n'est plus une date ordinaire dans le calendrier du sport universitaire.

Depuis son adoption par l'Unesco, à l'initiative de la Fédération internationale du sport universitaire, cette journée rappelle la place du sport dans la formation et l'épanouissement de la jeunesse universitaire.

En 2026, elle prend une dimension particulière avec la célébration de son 10e anniversaire, autour du thème « 10 years, 10 kilometres ».

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Dans une déclaration publiée à cette occasion, le ministre des Sports, Adié Silas Metch, souligne la portée de cette décennie consacrée à la promotion d'un sport universitaire capable de rapprocher les jeunes « au-delà des frontières et des cultures ».

La Côte d'Ivoire entend inscrire cette célébration dans la dynamique de ses propres performances. Le ministre rappelle notamment les résultats obtenus récemment au Caire, lors des 12es Jeux universitaires africains.

La délégation ivoirienne y a décroché trois médailles en athlétisme, une performance présentée comme le fruit du travail et de la préparation des étudiants-athlètes.

Au-delà des médailles, le gouvernement met l'accent sur la structuration du mouvement sportif universitaire.

L'Office ivoirien des Sports scolaires et universitaires (OISSU) compte aujourd'hui plus de 3 000 licenciés étudiants. Pour le ministre, cet ancrage doit permettre de faire du sport universitaire un espace de santé, de cohésion et de recherche de performance.

Cette ambition repose également sur l'implication de plusieurs catégories d'acteurs. Étudiants, enseignants, encadreurs, responsables d'établissements et partenaires sont invités à poursuivre leurs efforts pour consolider cette dynamique.

Pour Adié Silas Metch, le sport universitaire dépasse ainsi le cadre de la compétition.

Il participe à la construction de la jeunesse et, plus largement, à celle de la Nation. « Une jeunesse qui bouge est une jeunesse qui se construit », relève-t-il dans sa déclaration.

Cette 10e édition apparaît dès lors comme un moment de bilan, mais aussi de projection. Après une décennie d'existence, le sport universitaire ivoirien est appelé à poursuivre sa structuration et à renforcer sa contribution à la formation des étudiants.

L'objectif affiché est de faire émerger une Côte d'Ivoire universitaire davantage tournée vers la pratique sportive, la solidarité et l'excellence.