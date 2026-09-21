Cote d'Ivoire: Concours national 'les grands débatteurs' - Les grandes innovations de la 6e édition

La sixième édition du concours national "les débatteurs" a été officiellement lancée le samedi 19 septembre 2026, au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny, lors d'une conférence de presse, sur le thème : « Formation à la citoyenneté et à la démocratie chez les jeunes ».

Le promoteur du concours, Jean-François Kodo, a d'emblée donné la vision de cette initiative qui est de former une jeunesse éloquente, critique et engagée, capable d'éclairer les esprits et d'impacter durablement les grands défis de sa génération, par la pratique des débats contradictoires.

Les objectifs pour atteindre cette vision sont : la valorisation des débats constructifs en offrant une véritable tribune à la jeunesse ; de stimuler l'esprit critique et la responsabilité, et surtout d'éveiller les consciences pour un changement social.

Pour la présidente du comité du comité d'organisation, Florence N'Guessan, l'objectif principal est de faire connaître ce concours sur l'échiquier national et surtout en faire un événement de grande envergure.

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« Nous avons donc besoin de l'appui des uns et des autres. Nous voulons que vous joigniez votre image à la nôtre pour former les élites de demain », a-t-elle exhorté, soulignant que les inscriptions ont démarré depuis le 1er août et ce, jusqu'au 30 octobre 2026.

Les grandes innovations enregistrées cette année, c'est qu'en plus de la ville d'Abidjan, le concours sera délocalisé à l'intérieur pays, notamment à Daloa et à San Pedro. Au cours de la compétition, des sous-thèmes seront débattus par les équipes.

Selon le programme établi, à l'issue des présélections qui se dérouleront au mois de novembre à Abidjan (21 novembre), Daloa et à San Pedro, 16 équipes seront retenues. Les demi-finales auront lieu au mois de mars et la finale le samedi 24 avril 2027, à Abidjan-Plateau.

Deux séances de formation techniques de débats seront initiées pour les équipes durant les mois de novembre et de décembre. En outre, dans la première semaine du mois d'avril, une activité sociale dénommée « les académies du citoyen » sera organisée au profit des équipes avec la participation d'organismes d'Etats, des Ong pour leur inculquer les rudiments de la citoyenneté et de la démocratie.

En plus de la formation, des coachs seront affectés aux équipes qui le désirent pour les accompagner.

La phase finale du concours démarrera effectivement le samedi 9 janvier 2027 et se tiendra tous les après par élimination directe. Les équipes seront constituées de quatre membres (une équipe mixte). Mais pour participer, il faut avoir au moins 18 ans.