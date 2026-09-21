Gabon: Tchibanga - Upsonne Bouassa Koumba dresse le bilan d'une année d'action dans le 2e arrondissement

La politique de proximité était au coeur des activités, ce samedi 19 septembre 2026, dans le deuxième arrondissement de la commune de Tchibanga. Upsonne Bouassa Koumba, député siégeant en lieu et place d'Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, rappelé au gouvernement en qualité de ministre d'État aux Transports, porte aujourd'hui la voix des populations à l'Assemblée nationale.

À travers une série de causeries animées dans les quartiers Batsiengui, Moukenga, Ingara, Château et Mavoundi, accompagné des élus locaux de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) de la commune de Tchibanga, le député est allé à la rencontre des populations pour présenter non seulement le bilan à mi-parcours des engagements pris lors des dernières élections législatives et locales, mais aussi expliquer les grands chantiers lancés sous l'impulsion de Brice-Clotaire Oligui Nguema, président fondateur de l'UDB.

Au fil des échanges, Upsonne Bouassa Koumba a voulu inscrire cette démarche dans une logique de redevabilité politique, en revenant devant les habitants un an après les engagements pris. L'objectif, selon lui, était de rappeler les actions déjà menées, les projets en cours et les priorités qui restent à poursuivre dans le deuxième arrondissement et, plus largement, dans la ville de Tchibanga.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous avions pris des engagements devant les populations au moment des élections. Un an après, il était important de revenir vers elles pour leur présenter ce qui a déjà été réalisé, ce qui est en cours et les efforts qui restent à poursuivre. Les promesses faites par Ulrich Manfoumbi Manfoumbi ne sont pas restées de simples paroles : aujourd'hui, nous sommes là pour en rendre compte », a-t-il expliqué devant les populations.

Sur le plan sanitaire, l'orateur a notamment cité la rénovation du dispensaire de Mougoutsi et son approvisionnement périodique en médicaments. « Ce dispensaire nous tient à coeur parce qu'il est un véritable levier de santé de proximité pour les populations », a-t-il souligné, évoquant une dotation en médicaments estimée à 4 millions de FCFA tous les trois mois. Une action présentée comme une réponse aux besoins quotidiens des familles, notamment celles qui rencontrent des difficultés d'accès aux structures de santé.

Le bilan présenté concerne également l'accès à l'eau, avec 14 fontaines publiques, ainsi que l'installation effective de 250 panneaux solaires. Des initiatives qui, selon Upsonne Bouassa Koumba, doivent contribuer à améliorer progressivement le cadre de vie dans les quartiers. « Il faut que l'eau rentre davantage dans les quartiers », a-t-il insisté, soulignant que les besoins restent importants.

La jeunesse a également occupé une place importante dans les échanges. Parmi les actions évoquées figure l'accompagnement à l'obtention du permis de conduire, avec une enveloppe de 1 800 000 FCFA, soit 300 000 FCFA pour chacun des six bénéficiaires exerçant dans le transport public par taxis-motos.

À Tchibanga, ces motos constituent, pour une partie de la population, un moyen de déplacement quotidien et, pour de nombreux jeunes, une véritable activité génératrice de revenus. L'initiative vise ainsi à favoriser leur régularisation, à renforcer leur autonomie et à leur permettre d'exercer leur activité dans de meilleures conditions.

Toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat, un camion a été mis à la disposition des jeunes sabliers du deuxième arrondissement de la commune de Tchibanga afin de faciliter le transport et l'exploitation du sable. Par ailleurs, les dossiers de plusieurs jeunes sont actuellement en cours de traitement à la banque Bambou afin de leur permettre de bénéficier de crédits destinés à investir dans différents secteurs d'activité.

Dans le domaine social et éducatif, Upsonne Bouassa Koumba a rappelé la distribution de plus de 3 000 cadeaux aux enfants à Noël 2025, ainsi que de plus de 2 500 kits scolaires destinés à la rentrée scolaire 2026-2027.

Des administrations locales ont également été dotées de matériel informatique, tandis que l'association Ndossi, une organisation regroupant des personnes vivant avec un handicap, a bénéficié d'un service traiteur complet capable de servir 100 personnes.

Au-delà de ce bilan à caractère politique, l'honorable député a également attiré l'attention sur plusieurs chantiers qui transforment progressivement Tchibanga. Il a notamment cité l'aéroport, la construction du nouvel hôpital dont les bâtiments sortent progressivement de terre, la cité administrative comprenant 50 maisons dont une dizaine sont déjà achevées, la nouvelle gare routière, la Maison de la femme en phase de livraison, la rénovation de plusieurs écoles de Tchibanga afin d'offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves, la construction du camp de gendarmerie, les aires de jeux, ainsi que la desserte en eau et en électricité de la Cité des cadres.

À cette liste s'ajoutent la ligne électrique reliant Mayumba à Tchibanga, dont les travaux sont à un stade très avancé, la nouvelle mairie centrale, le guichet unique, la Caisse des Pensions et des Prestations Familiales des agents de l'État (CPPF), également en phase de livraison, la construction du pont sur la rivière Mougoutsi, déjà livré, l'éclairage public, ainsi que le projet industriel lié au marbre de Doussiegoussou, entre autres.

Ces différents chantiers s'inscrivent dans la dynamique de développement impulsée par le président de la République, Brice-Clotaire Oligui Nguema, avec plusieurs projets aujourd'hui visibles dans la capitale provinciale. Au cours des causeries, ces réalisations ont servi à rappeler que la Nyanga occupe également une place importante dans les transformations engagées à travers le pays.

« Le président de la République ne nous a pas oubliés, il pense fortement à la Nyanga », a notamment souligné Upsonne Bouassa Koumba.

Cette lecture rejoint plusieurs projets structurants engagés ou suivis dans la Nyanga, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et de l'exploitation des ressources minières.

Avec pour message central que « la Nyanga doit sortir des ténèbres, comme le souhaite lui-même le président Brice-Clotaire Oligui Nguema », ces rencontres ont également permis de remettre en avant le triptyque prôné par le vice-président du parti, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi : unité, amour et solidarité.

Aux côtés des élus locaux qui l'ont accompagné lors des différentes causeries, les initiateurs de cette démarche disent vouloir maintenir cette proximité avec les populations au-delà des périodes électorales, en poursuivant le dialogue et le suivi des engagements pris.

Une ambition résumée par cette formule reprise au cours des échanges : « Le rêve de tous les Nynois est que nous puissions être heureux. »