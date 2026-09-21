Togo: Hydraulique villageoise - L'aide précieuse de Beijing

20 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Malgré des conditions géologiques complexes et les contraintes imposées par la saison des pluies, le projet d'hydraulique villageoise financé par la Chine dans plusieurs localités touche à sa fin.

Lancé il y a deux ans, le bilan est satisfaisant : 350 forages réalisés, au bénéfice de 300 villages et de plus de 170 000 habitants de la région des Plateaux.

Concrètement, ce projet visait un objectif simple mais crucial : renforcer durablement l'accès à l'eau potable des populations rurales, souvent les plus éloignées des réseaux existants, à travers des ouvrages hydrauliques taillés pour répondre aux besoins réels des communautés locales, plutôt que des infrastructures standardisées.

C'est à Abalo Copé, dans le canton de Wahala, que l'ambassadrice de Chine, Wang Min, a procédé vendredi à la remise symbolique des ouvrages aux autorités.

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« Cette initiative va transformer concrètement le quotidien des populations rurales', s'est elle félicitée.

L'achèvement de ce projet vient confirmer une conviction affichée de longue date au Togo : l'accès universel à l'eau potable n'est pas un simple confort, mais un levier essentiel de développement humain, de santé publique et de résilience des communautés face aux dérèglements climatiques.

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