Tunisie: Foot - Ligue 1 - le Club Africain s'empare de la première place

Le Club Africain a profité de sa courte victoire face à l'ES Zarzis (1-0) pour s'emparer du leadership de la Ligue 1 de football professionnel, tandis que le CS Sfaxien et l'US Ben Guerdane se sont rapprochés du sommet, à l'issue des matches en retard des 1re et 4e journées, disputés dimanche.

Dans le cadre de la mise à jour de la 4e journée, à Radès, le Club Africain a dû se contenter d'un succès étriqué, mais précieux, face à une formation zarzissienne accrocheuse. La différence a été faite à la 57e minute par Sadok Kadida, qui a repris victorieusement un centre de Philippe Kinzombe.

Ce troisième succès en autant de rencontres permet au club de Bab Jedid de porter son total à 9 points et de prendre les commandes du championnat, à égalité avec l'Espérance de Tunis, mais avec un match en moins. Les Clubistes doivent encore affronter le Stade Tunisien dans le cadre de la 3e journée.

L'ES Zarzis, en revanche, traverse une période plus délicate. Battue pour la troisième fois consécutive, la formation sudiste reste scotchée à la 12e place avec seulement 3 points.

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Au stade Mhiri, le CS Sfaxien a confirmé son bon début de saison en venant à bout du CA Bizertin (2-0). Les Noir et Blanc ont fait la différence grâce au Congolais Josna Loulendo, auteur de l'ouverture du score à la 35e minute, avant que Mohamed Salah Mhadhebi ne double la mise à la 66e.

Toujours invaincu après quatre journées, le CSS totalise désormais 8 points et se hisse à la troisième place, à une seule longueur du duo de tête. Le CA Bizertin, qui subit à cette occasion sa première défaite de la saison, conserve 7 points et occupe la 8e position, à égalité avec la JS Omrane.

En match en retard de la première journée, disputé à Ben Guerdane, l'USBG a, elle aussi, attendu les dernières minutes pour faire la différence face au CS Hammam-Lif. Le Nigérian Daniel Oboh a délivré les siens à la 84e minute en inscrivant l'unique but de la rencontre.

Grâce à ce succès, l'US Ben Guerdane reste invaincue et rejoint à 8 points le groupe des poursuivants immédiats du leader. Le CS Hammam-Lif, en revanche, continue de fermer la marche avec zéro point au compteur et reste toujours à la recherche de son premier succès de la saison.