Tunisie: Ariana - Les habitants de Jaafar réclament l'accélération des travaux de drainage des eaux pluviales

20 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Les habitants de la région de Jaafar, dans la délégation de Raoued (gouvernorat d'Ariana), ont réclamé l'accélération des travaux d'évacuation des eaux pluviales dans la région afin de prévenir les inondations, ainsi qu'une intervention urgente pour réhabiliter l'état des routes.

Plusieurs résidents de la cité de Jaafar ont indiqué, dans des déclarations concordantes faites la TAP, que les flux récurrents de torrents provenant du djebel Jaafar lors des précipitations menacent la sécurité de leurs familles, de leurs habitations et des usagers de la route.

Cet appel à remédier à l'état des routes et du réseau d'assainissement pluvial intervient à la suite des pluies enregistrées dans la nuit du samedi au dimanche dans la région d'Ariana, lesquelles ont entraîné le déversement de torrents depuis le djebel Jaafar, submergeant plusieurs maisons et routes de la localité.

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Dans nos archives Nabeul : début de la récolte des fleurs d'oranger bigaradier, la production estimée à 2000 tonnesPar ailleurs, les eaux pluviales et les torrents ont submergé la route de Oued El Khayat à Jaafar -- actuellement le site de travaux d'évacuation des eaux -- provoquant l'emportement d'une voiture à bord de laquelle se trouvaient un homme et une fillette de trois ans, avant qu'une intervention ne permette de les sauver.

Cette situation a également provoqué de fortes perturbations de la circulation routière dans la région, qui se sont poursuivies jusqu'à ce dimanche.

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