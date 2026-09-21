Sénégal: Complexe Mora Couture - Une deuxième édition entre mode, diaspora et ambition internationale

Après une première édition organisée à Paris, le Complexe Mora Couture remet le métier à l'ouvrage. Les 25 et 26 septembre 2026, Baye Mor Niang donne rendez-vous à la diaspora sénégalaise à Fontenay-sous-Bois, pour la deuxième édition de son Salon d'exposition. Une rencontre pensée comme une vitrine de la création sénégalaise, mais aussi comme un espace de mise en réseau des talents établis au Sénégal et à l'étranger.

Le rendez-vous veut prendre de l'ampleur. Après une première édition organisée l'année dernière dans le 16e arrondissement de Paris, à proximité de la tour Eiffel, le Complexe Mora Couture revient avec une deuxième édition prévue les 25 et 26 septembre au Novotel Hôtel de Paris, à Fontenay-sous-Bois. Une nouvelle étape pour Baye Mor Niang, fondateur du Complexe Mora Couture, qui entend faire de cette initiative un véritable espace de promotion des savoir-faire sénégalais.

« Je vais pourquoi pas une deuxième édition, pourquoi pas jusqu'à millième édition ? », lance le styliste, résumant une ambition qui dépasse le simple rendez-vous commercial. Cette année, le salon s'appuie notamment sur une collaboration avec IBC Invest International et l'association SOS Casamance.

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Une vitrine pour les créateurs de la diaspora

Au-delà de la mode, cette deuxième édition entend réunir plusieurs profils de la diaspora sénégalaise. Artisans, créatrices, productrices de savons, confectionneuses de sacs ou encore exposantes évoluant dans différents secteurs sont appelés à présenter leur travail.

Pour Baye Mor Niang, l'enjeu est de « regrouper toutes les exposantes qui sont à travers le monde », notamment celles installées au Sénégal et en France. Le salon se veut ainsi un espace où la diaspora peut montrer ses productions et créer des passerelles entre les différents marchés.

La présence annoncée de personnalités et de représentants de la communauté sénégalaise en France doit également donner une dimension particulière à cette rencontre. Le styliste cite notamment Amadou Sylla, président de SOS Casamance, dont il souligne le soutien dans le développement de son activité en France.

De Dakar à Paris, le pari d'une marque sénégalaise

Derrière le salon, il y a aussi l'histoire d'un homme et d'une marque qui cherchent à franchir les frontières. Baye Mor Niang raconte avoir débuté sa carrière en 1997, dans une famille où la couture était déjà une tradition. Après plusieurs années d'expérience, notamment en Mauritanie et au Burkina Faso, il revient à Dakar en 2000 et développe progressivement son activité.

Son choix est alors de ne pas se limiter à la confection sur commande. « Je préférais aller acheter des tissus, des balles de tissus pour pouvoir faire la production pour être autonome et vendre », explique-t-il.

Une stratégie qui traduit sa volonté de construire une véritable marque. Le Complexe Mora Couture ambitionne aujourd'hui de s'inscrire dans un marché international dominé par de grandes enseignes. « Mora, son rêve, c'est-à-dire dans tous les pays du monde, à la descente de l'aéroport ou dans les grandes surfaces, tu verras la marque Mora », affirme le styliste.

Costumes, maillots, blousons, casquettes et différentes tenues figurent parmi les produits qu'il souhaite voir porter la signature sénégalaise au-delà du continent.

Une expérience internationale déjà engagée

Cette ambition s'appuie sur plusieurs expériences à l'étranger. Baye Mor Niang évoque notamment sa participation aux activités liées aux Jeux olympiques de 2024 en France, où il dit avoir habillé l'orchestre de Station Afrique.

Entre 2024 et 2025, il participe également à plusieurs rendez-vous en France, au Portugal, en Allemagne, au Luxembourg et en Espagne dans le cadre de ses collaborations avec IBC Invest International. Des rencontres qu'il présente comme des occasions de mettre en lumière la jeunesse africaine et la diaspora.

La collaboration avec IBC Invest International constitue justement l'un des axes forts de cette deuxième édition. Le styliste rend hommage à son président, Ibrahima Badji, qu'il décrit comme « un homme de réseau » et un acteur ayant facilité ses connexions avec plusieurs personnalités de la diaspora en Europe.

La formation des jeunes au coeur du projet

Si le vêtement reste le coeur de son activité, Baye Mor Niang veut également faire de la transmission une composante de son projet. Son parcours dans la production lui a déjà permis de diriger un important atelier durant la période de Covid-19, où il affirme avoir supervisé plus de 400 personnes et participé à la production de plusieurs millions de masques.

Aujourd'hui, il souhaite aller plus loin en ouvrant davantage la formation aux jeunes sans qualification. Son ambition : leur permettre d'acquérir un métier dans la couture, le stylisme, le modélisme ou le design.

« Prendre les jeunes qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de qualification, de les former entre 1 à 2 ans », explique-t-il, afin qu'ils puissent devenir « de grands stylistes, de grands modélistes, de grands créateurs de design ».

Le salon devient ainsi, dans sa vision, bien plus qu'une vitrine commerciale. Il doit contribuer à faire connaître des parcours, à connecter les talents et à encourager la création.

Une demande d'accompagnement de l'État

Cette ambition s'accompagne toutefois d'un appel aux pouvoirs publics. Baye Mor Niang affirme avoir financé ses différentes foires sur ses propres moyens et regrette l'absence d'accompagnement de l'État. « L'État ne m'a jamais accompagné », déclare-t-il, en évoquant notamment les opportunités qu'auraient pu représenter les grands événements sportifs organisés en France.

Le styliste souhaite désormais porter directement cette demande auprès des autorités sénégalaises. Il envisage notamment de solliciter une audience auprès du président de la République afin de présenter son projet en faveur de la formation et de l'insertion des jeunes.

Faire du « Made in Sénégal » une présence mondiale

À travers cette deuxième édition, le Complexe Mora Couture cherche donc à conjuguer plusieurs ambitions : promouvoir la mode, valoriser les entrepreneurs de la diaspora, créer des connexions professionnelles et donner une visibilité internationale aux productions sénégalaises.

« Mora Couture a envie de montrer à la face du monde que le Sénégalais peut naître à Dakar, grandir à Dakar et aller sur le monde entier », résume Baye Mor Niang.

Les 25 et 26 septembre, à Fontenay-sous-Bois, la deuxième édition du Salon d'exposition se présente ainsi comme une nouvelle étape de cette ambition : faire de la création sénégalaise une présence identifiable sur les marchés internationaux, tout en rapprochant ceux qui la portent, au Sénégal comme dans la diaspora.