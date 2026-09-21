Sénégal: Zo Killeuh - Une nouvelle page s'ouvre avec un album attendu ce 25 septembre

Après plusieurs années de freestyles, de collaborations, de battles et de sorties personnelles, Zo Killeuh franchit une nouvelle étape dans son parcours. Le rappeur annonce la sortie de son nouvel album le 25 septembre 2026, une échéance qui vient prolonger l'ascension d'un artiste issu de la nouvelle génération du rap .

Le 25 septembre 2026 marquera une nouvelle étape dans le parcours de Zo Killeuh. Après avoir progressivement construit son nom sur la scène rap , l'artiste s'apprête à dévoiler un nouvel album. Une sortie qui intervient après plusieurs années consacrées à façonner son univers entre rap, hip-hop, drill et afro-hip-hop.

Originaire de Dakar et né à Grand-Yoff en 2002, Zo Killeuh commence sa carrière en 2018. Ses premières années sont notamment marquées par les freestyles et les performances. En 2023, il se fait remarquer à travers son passage dans « Rookies » de Sénégal Plus, programme consacré aux révélations du rap sénégalais. Il participe également au concept Langal'Mic, où il livre notamment le freestyle « Sapeur ».

Des battles aux distinctions

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Le parcours du jeune rappeur s'est également construit dans l'arène des battles. En 2024, il signe avec MZ Fiction, label dirigé par BM Jaay. La même année, il reçoit le titre de « Rookie of the Year », décerné par Rap 221.

En 2025, Zo Killeuh poursuit son parcours dans les compétitions avec une victoire face à Pipoza lors de Galsen Versuz, un battle organisé en novembre de la même année. Son expérience scénique s'enrichit également de plusieurs prestations, notamment lors de concerts de BM Jaay et d'autres événements consacrés au hip-hop.

Mais Zo Killeuh ne se limite pas aux confrontations et aux scènes. Sa discographie témoigne également d'une activité régulière depuis ses débuts. L'artiste a publié plusieurs singles, parmi lesquels « Yaw Xam », « Nga Lanla », « B.I.T.D », « Waw », « Doof Niit », « Dalou Ndakarou » ou encore « Koumay Fenn », sorti le 22 mai 2026. Son parcours discographique comprend également l'EP « Thiompale », sorti en 2023, et « LDD (L'OEil du Dragon) », mentionné dans son dossier pour 2026.

Une voix au milieu d'une nouvelle génération

Le rappeur s'est aussi illustré à travers de nombreuses collaborations. Il apparaît notamment sur des morceaux de BM Jaay, CAB, Gaston, Eren Boy, X Level, STARRIO, Général Paco Diaz ou encore OG BKM. Ces différentes apparitions lui permettent de s'inscrire dans un réseau artistique où les collaborations occupent une place importante.

Cette trajectoire trouve aujourd'hui un nouveau prolongement avec l'album annoncé pour le 25 septembre 2026. Après les singles, les projets et les collaborations, le format album constitue une nouvelle étape pour l'artiste, qui revendique l'ambition de construire une identité musicale personnelle et de s'inscrire durablement dans le paysage musical sénégalais.

À quelques jours de cette sortie, Zo Killeuh arrive ainsi à un moment charnière de son parcours. De ses premiers freestyles à ses apparitions sur différentes scènes, en passant par les battles et les distinctions, le jeune rappeur a progressivement accumulé les expériences.

Le 25 septembre, ce sera donc au tour de l'album de raconter la suite de cette histoire.