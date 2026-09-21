Sénégal: Plus de 100.000 bénéficiaires recensés ces 10 dernières années

Les Sos Villages d'enfants, dont le premier a été implanté, le 20 octobre 1976, sur l'initiative du Président Léopold Sédar Senghor, ont 50 ans. Pour célébrer ce demi-siècle, une journée portes ouvertes a été organisée, la semaine dernière, à Dakar. A l'occasion, Papa Daouda Diop, directeur national des Sos Villages d'enfants au Sénégal, a dressé le bilan de leurs actions.

Il a d'abord salué le maillage du territoire avec une présence dans neuf régions. M. Diop a indiqué que, durant cette année, 41.547 bénéficiaires, issus de 830 familles, sont pris en charge. Il a comptabilisé plus de 100.000 bénéficiaires ces 10 dernières années. « Cela montre à quel point l'organisation a grandi, non seulement en termes d'impact, mais aussi en termes de maillage du territoire national », s'est réjoui le directeur.

Le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Bâ, a abondé dans le même sens. Il a soutenu que « par les résultats notables et exceptionnels dans l'accompagnement des enfants et des familles vulnérables, le réseau des Sos Villages d'enfants a fini de confirmer sa place primordiale dans la mise en oeuvre des politiques de solidarité nationale et de protection sociale ». C'est pour cela, a-t-il poursuivi, qu'« il est fondamental de renforcer significativement leurs appuis, subventions et autres ressources ».

De manière concrète, M. Bâ préconise la mise en oeuvre de programmes et d'initiatives sectorielles engagés par la direction et le conseil d'administration de l'organisation en faveur des enfants en difficulté. Dans ce sillage, il conviendra, selon lui, « de réfléchir sur l'extension des actions ciblant la préparation et l'insertion socio-économique des jeunes vulnérables, le plaidoyer contre les fléaux nouveaux des réseaux sociaux, les fléaux de la drogue, de la délinquance et de la violence sous toutes ses formes ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La directrice générale de la Protection judiciaire et sociale, Aïssé Gassama Tall, a magnifié les résultats enregistrés. « Les chiffres révélés par le directeur national traduisent des vies transformées, des opportunités créées et des espoirs renouvelés pour des milliers d'enfants et de familles sénégalaises », a-t-elle salué.